El triste relato de la mujer que perdió su casa en un incendio: "En 10 minutos el fuego consumió todo"

Paola Aballay en comunicación con Canal 8 detalló que esta mañana debía salir a buscar leña con su marido y que por un dolor estomacal se quedó en su casa y pudo evitar que el fuego sorprendiera a sus seis hijos que descansaban en una habitación. Según dijo, las llamas se generaron por un cortocircuito en un tablero ilegal que estaba ubicado en la cocina comedor.





"La conexión es casera porque me cansé de pedir un medidor y nunca me lo dieron. Un vecino que vive a unos 100 metros me pasaba la electricidad" detalló Paola Aballay.