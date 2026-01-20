"
Accidente fatal en Pocito: una ciclista murió tras ser embestida por un camión

El trágico episodio ocurrió en la mañana de este martes en las inmediaciones del Barrio Pocito Norte.

Una mañana trágica se vive en el departamento Pocito tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que circulaba en bicicleta. Según las primeras informaciones policiales, el siniestro ocurrió en la zona del Barrio Pocito Norte, cuando un camión, por causas que aún son motivo de investigación, embistió a la ciclista.

El accidente se produjo en las primeras horas de este martes. Testigos en el lugar indicaron que el vehículo de carga pesada circulaba por la zona cuando se produjo el impacto. Debido a la magnitud del siniestro y el peso del rodado, la mujer murió de forma instantánea en el lugar.

Personal policial de la jurisdicción y de la UFI Delitos Especiales trabajan en el sitio del accidente para resguardar la escena y realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima ni los detalles sobre el conductor del camión.

