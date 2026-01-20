Una mañana trágica se vive en el departamento Pocito tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que circulaba en bicicleta. Según las primeras informaciones policiales, el siniestro ocurrió en la zona del Barrio Pocito Norte, cuando un camión, por causas que aún son motivo de investigación, embistió a la ciclista.
Accidente fatal en Pocito: una ciclista murió tras ser embestida por un camión
El trágico episodio ocurrió en la mañana de este martes en las inmediaciones del Barrio Pocito Norte.