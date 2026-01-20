Accidente fatal en Pocito: una ciclista murió tras ser embestida por un camión

El accidente se produjo en las primeras horas de este martes. Testigos en el lugar indicaron que el vehículo de carga pesada circulaba por la zona cuando se produjo el impacto. Debido a la magnitud del siniestro y el peso del rodado, la mujer murió de forma instantánea en el lugar.

Personal policial de la jurisdicción y de la UFI Delitos Especiales trabajan en el sitio del accidente para resguardar la escena y realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima ni los detalles sobre el conductor del camión.