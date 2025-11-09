La tarde de este domingo se vio alterada en Santa Lucía por un fuerte accidente de tránsito que generó gran movimiento en la zona. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Roque Sáenz Peña y Colón, donde una camioneta Toyota negra impactó violentamente contra un Fiat Uno verde que se encontraba estacionado.
Violento choque en Santa Lucía: una camioneta embistió a un auto estacionado
El siniestro ocurrió en Roque Sáenz Peña antes de Colón. El Fiat Uno estaba estacionado y sus ocupantes, una pareja con un bebé, habían descendido minutos antes del impacto.