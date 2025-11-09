"
Violento choque en Santa Lucía: una camioneta embistió a un auto estacionado

El siniestro ocurrió en Roque Sáenz Peña antes de Colón. El Fiat Uno estaba estacionado y sus ocupantes, una pareja con un bebé, habían descendido minutos antes del impacto.

La tarde de este domingo se vio alterada en Santa Lucía por un fuerte accidente de tránsito que generó gran movimiento en la zona. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Roque Sáenz Peña y Colón, donde una camioneta Toyota negra impactó violentamente contra un Fiat Uno verde que se encontraba estacionado.

Según testigos, la camioneta circulaba a alta velocidad por Roque Sáenz Peña cuando, por razones que se investigan, perdió el control y embistió al auto que se encontraba detenido sobre la calzada.

El Fiat Uno pertenecía a una pareja que estaba junto a un bebé, pero afortunadamente ninguno de ellos se encontraba dentro del vehículo al momento del choque, ya que habían descendido instantes antes.

Ambos rodados resultaron con daños, aunque el coche de menor tamaño fue el más afectado, registrando roturas en una puerta y destrozos en el vidrio trasero.

En el lugar trabajó personal del D-7 de la Policía de San Juan, quienes intervinieron para ordenar el tránsito, realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad.

