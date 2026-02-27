"
En una discusión, amenazó a su tía con un revólver: irá preso

El sujeto alquilaba una habitación a su tía. En juicio abreviado fue condenado a 6 meses de prisión efectiva.

Este viernes, la Justicia condenó a un sujeto por amenazar con un revólver a su tía, a quien el alquilaba una habitación. El condenado es reincidente.

El hecho ocurrió en junio del 2025, cuando una mujer manifestó a efectivos de la Policía que su sobrino político, quien alquilaba una de las habitaciones de propiedad de su pareja, comenzó a insultarla y amenazarla de muerte por una discusión que habían tenido previamente. Cuando llegó su marido, le dijo a su sobrino que retirara sus pertenencias de la habitación y se fuera de su propiedad. Mientras se dirigía a la habitación, continuó con los insultos hacia la mujer y le dijo que sacaría el arma que tenía y le dispararía. Ante esta situación, la mujer llamó al 911.

Los efectivos revisaron la habitación, en busca del arma de fuego, sin embargo, la hallaron en el baño, en un hueco estaba envuelta en un trapo. Se trataba de un arma tipo revólver.

En este contexto, Mauricio del Valle Vázquez Irrazabal fue detenido y este viernes se presentó ante el juez, donde llevaron adelante un juicio abreviado. El sujeto fue condenado a 6 meses de prisión efectiva y permanecerá en prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia. Además, el juez declaró la reincidencia.

