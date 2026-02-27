El Consejo Superior declaró la emergencia presupuestaria en la UNSJ

En este marco, el Rector destacó el proceso de debate que permitió arribar a la resolución y reafirmó el posicionamiento institucional. “El Consejo Superior, después de un largo análisis e intercambio de ideas que enriquecen el amplio debate, cerró este comunicado en el cual la Universidad Nacional de San Juan se adhiere a los comunicados del Consejo Interuniversitario Nacional, donde se exige al Gobierno nacional que aplique la Ley 27.795, aprobada en octubre del año pasado y que aún no se implementa, la cual establece una recomposición salarial para docentes y nodocentes”, expresó.

En dicho comunicado, el CIN había ratificado que desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo, y que establece la inmediata convocatoria a paritarias para los trabajadores y trabajadoras de las Universidades Nacionales, con el objetivo de recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Asimismo, la norma prevé la actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de los montos destinados a becas estudiantiles.

El organismo también señaló que el cumplimiento efectivo de la ley resulta indispensable para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y científicas, consideradas estratégicas y fundamentales para el desarrollo del país. En ese sentido, advirtió que la situación actual no responde únicamente a una cuestión presupuestaria, sino que compromete las condiciones básicas necesarias para el funcionamiento del sistema universitario público nacional.

Comunicado del Consejo Superior de la UNSJ