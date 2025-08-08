"
Dos detenidos por intento de robo en hotel alojamiento: estaban ebrios

Dos hombres fueron detenidos arrestados tras intentar sustraer una escalera y provocar daños materiales al portón del Hotel Camelot, en un episodio cargado de violencia y amenazas contra la policía.

Un insólito y violento hecho policial se registró en las últimas horas en el interior del hotel alojamiento Camelot, ubicado en la ciudad Capital. Según fuentes policiales, dos sujetos, identificados como Juan Ferrá González (24 años) y Alejandro Carretero (35 años), quedaron detenidos tras intentar robar una escalera del lugar.

image

El intento fue descubierto por empleados del hospedaje, quienes lograron cerrar rápidamente el portón de acceso, impidiendo la fuga de los acusados. En respuesta, y en evidente estado de ebriedad, los hombres dañaron el motor eléctrico del portón, arrancando varios cables y generando importantes daños materiales.

Ante esta situación, personal policial de la Comisaría 28va fue alertado y se presentó en el lugar para intervenir. Durante la detención, ambos individuos profirieron amenazas contra los efectivos, asegurando que “no saben con quién se están metiendo”.

Fuentes oficiales indicaron que Ferrá González, quien es nieto de la reconocida Margarita Ferrá de Bartol, mostró un comportamiento especialmente agresivo, con insultos y actitudes violentas durante el procedimiento.

Finalmente, ambos fueron trasladados a la dependencia policial y deberán presentarse en las próximas horas ante la UFI Delitos contra la Propiedad para la audiencia judicial correspondiente, bajo el sistema especial de flagrancia.

