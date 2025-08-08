Dos detenidos por intento de robo en hotel alojamiento: estaban ebrios

image

El intento fue descubierto por empleados del hospedaje, quienes lograron cerrar rápidamente el portón de acceso, impidiendo la fuga de los acusados. En respuesta, y en evidente estado de ebriedad, los hombres dañaron el motor eléctrico del portón, arrancando varios cables y generando importantes daños materiales.

Ante esta situación, personal policial de la Comisaría 28va fue alertado y se presentó en el lugar para intervenir. Durante la detención, ambos individuos profirieron amenazas contra los efectivos, asegurando que “no saben con quién se están metiendo”.