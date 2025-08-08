Un insólito y violento hecho policial se registró en las últimas horas en el interior del hotel alojamiento Camelot, ubicado en la ciudad Capital. Según fuentes policiales, dos sujetos, identificados como Juan Ferrá González (24 años) y Alejandro Carretero (35 años), quedaron detenidos tras intentar robar una escalera del lugar.
Dos detenidos por intento de robo en hotel alojamiento: estaban ebrios
