El Turismo Carretera completó este sábado las dos sesiones de entrenamientos en el Circuito San Juan Villicum, en la antesala de una nueva edición del "Desafío de las Estrellas", que se disputará este domingo con una grilla definida por sorteo y que sufrió modificaciones de último momento.
TC en El Villicum: cambios de último momento en la grilla
La categoría confirmó cambios en el orden de largada debido a que Jeremías Scialchi y Nicolás Moscardini debieron reemplazar el motor de sus autos. De acuerdo con el reglamento, ambos pilotos fueron recargados en la grilla de partida.