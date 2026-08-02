TC en El Villicum: cambios de último momento en la grilla

El piloto sanjuanino Tobías Martínez iniciará la competencia desde la 16ª fila, compartiendo línea con Emiliano Spataro, en una carrera que promete espectáculo por el formato especial del "Desafío de las Estrellas", donde el orden de partida se determina mediante sorteo y no por clasificación.

Por su parte, Scialchi largará desde la 17ª fila, junto a Santiago Mangoni, mientras que Moscardini lo hará desde la 18ª fila, acompañado por Facundo Chapur, luego de las penalizaciones por el cambio de planta impulsora.

La expectativa es alta para la competencia que se disputará este domingo en el Circuito San Juan Villicum, escenario que volverá a recibir a la máxima categoría del automovilismo argentino con una carrera especial que suele ofrecer múltiples sobrepasos, estrategias y un desenlace abierto hasta la bandera a cuadros.