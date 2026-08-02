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TC en El Villicum: cambios de último momento en la grilla

La categoría confirmó cambios en el orden de largada debido a que Jeremías Scialchi y Nicolás Moscardini debieron reemplazar el motor de sus autos. De acuerdo con el reglamento, ambos pilotos fueron recargados en la grilla de partida.

El Turismo Carretera completó este sábado las dos sesiones de entrenamientos en el Circuito San Juan Villicum, en la antesala de una nueva edición del "Desafío de las Estrellas", que se disputará este domingo con una grilla definida por sorteo y que sufrió modificaciones de último momento.

Tras finalizar la actividad en pista, la categoría confirmó cambios en el orden de largada debido a que Jeremías Scialchi y Nicolás Moscardini debieron reemplazar el motor de sus autos. De acuerdo con el reglamento, ambos pilotos fueron recargados en la grilla de partida.

Con estas modificaciones, Sebastián Abella y Marcos Castro Serrano ocuparán la primera fila de la competencia. Detrás largarán Joaquín Ochoa y Santiago Álvarez, mientras que la tercera fila estará integrada por César Augusto Carinelli y Matías Canapino.

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El piloto sanjuanino Tobías Martínez iniciará la competencia desde la 16ª fila, compartiendo línea con Emiliano Spataro, en una carrera que promete espectáculo por el formato especial del "Desafío de las Estrellas", donde el orden de partida se determina mediante sorteo y no por clasificación.

Por su parte, Scialchi largará desde la 17ª fila, junto a Santiago Mangoni, mientras que Moscardini lo hará desde la 18ª fila, acompañado por Facundo Chapur, luego de las penalizaciones por el cambio de planta impulsora.

La expectativa es alta para la competencia que se disputará este domingo en el Circuito San Juan Villicum, escenario que volverá a recibir a la máxima categoría del automovilismo argentino con una carrera especial que suele ofrecer múltiples sobrepasos, estrategias y un desenlace abierto hasta la bandera a cuadros.

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