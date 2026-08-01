Siete muertos en un choque frontal en Exaltación de la Cruz

Según fuentes oficiales, el único sobreviviente del auto, identificado como Ignacio Sobot, de 21 años, fue trasladado al Hospital San José de Exaltación de la Cruz con pronóstico reservado.

Las víctimas fatales, por su parte, fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alvarenque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10).

De acuerdo a los sitios locales, el accidente ocurrió cerca de las 21. Las circunstancias en las que se produjo el violento impacto son materia de investigación.

El personal de la Policía Científica trabajó en el lugar hasta las primeras horas de este sábado para recuperar los cuerpos e identificar a las víctimas. Mientras avanzaban los trabajos de los peritos, el tránsito sobre la ruta 192 permaneció parcialmente reducido por un operativo de seguridad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo. En el transcurso del día se realizarán las autopsias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte.