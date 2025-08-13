Detuvieron a un joven tras dos intentos de robo en Chimbas y Rawson

El segundo intento se registró alrededor de las 21 horas en el Loteo El Trébol y La Cruz, sobre calle Vicente López, en Rawson. Personal de la Subcomisaría Médano de Oro y efectivos motorizados visualizó a un hombre desplazándose sobre los techos de una vivienda, quien al notar la presencia policial intentó escapar.

Tras una breve persecución, el sospechoso fue aprehendido en la intersección de calles Alfonso XIII y 14, y se le secuestró una tenaza. Las primeras constataciones indicaron que había realizado un boquete en el techo de la propiedad, aunque no logró sustraer ningún elemento.

El joven quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, donde se definirá su situación legal mientras continúa la investigación sobre ambos hechos.