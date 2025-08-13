"
Detuvieron a un joven tras dos intentos de robo en Chimbas y Rawson

Un joven de 19 años fue detenido tras protagonizar dos intentos de robo en Chimbas y Rawson. La policía intervino en ambos casos y secuestró elementos relacionados con los hechos. Quedó a disposición de la Justicia.

En un operativo conjunto realizado este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico Central logró la aprehensión de Axel Quijano Andrada, de 19 años, oriundo del Barrio Conjunto 11 de Chimbas, tras estar implicado en dos hechos delictivos registrados en la madrugada y la noche en distintos puntos del Gran San Juan.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana en el barrio Costa Canal I, en Capital, donde la víctima denunció haber sido asaltada por un grupo de sujetos que le sustrajeron un teléfono celular, una billetera con documentación y dinero en efectivo, y una campera inflable.

Según fuentes policiales, el damnificado reconoció a Andrada como uno de los agresores que ingresó a su vivienda y lo amenazó de muerte si no entregaba sus pertenencias. Tras intervenir, la policía logró su detención e inició el procedimiento especial de Flagrancia.

El segundo intento se registró alrededor de las 21 horas en el Loteo El Trébol y La Cruz, sobre calle Vicente López, en Rawson. Personal de la Subcomisaría Médano de Oro y efectivos motorizados visualizó a un hombre desplazándose sobre los techos de una vivienda, quien al notar la presencia policial intentó escapar.

Tras una breve persecución, el sospechoso fue aprehendido en la intersección de calles Alfonso XIII y 14, y se le secuestró una tenaza. Las primeras constataciones indicaron que había realizado un boquete en el techo de la propiedad, aunque no logró sustraer ningún elemento.

El joven quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, donde se definirá su situación legal mientras continúa la investigación sobre ambos hechos.

