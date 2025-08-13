En un operativo conjunto realizado este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico Central logró la aprehensión de Axel Quijano Andrada, de 19 años, oriundo del Barrio Conjunto 11 de Chimbas, tras estar implicado en dos hechos delictivos registrados en la madrugada y la noche en distintos puntos del Gran San Juan.
Detuvieron a un joven tras dos intentos de robo en Chimbas y Rawson
