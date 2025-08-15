Un hombre de 31 años fue detenido en la Capital tras ser sorprendido utilizando una licencia de conducir falsa. El hecho ocurrió cuando efectivos de la División Comando Urbano realizaban tareas de prevención y seguridad en las inmediaciones del Parque de Mayo.
Detuvieron a un hombre por usar una licencia de conducir falsa
