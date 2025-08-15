Detuvieron a un hombre por usar una licencia de conducir falsa

El individuo, identificado como Roberto Federico Paredes, fue interceptado mientras conducía un automóvil Fiat 128. Al ser requerido para presentar la documentación, entregó una tarjeta verde a nombre de otra persona y una licencia de conducir con evidentes signos de falsificación.

Paredes declaró trabajar como metalúrgico en obras del Parque de Mayo y reconoció haber adquirido el documento apócrifo en la provincia de Buenos Aires por $30.000. El Ayudante Fiscal, Dr. Emiliano Usin, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de uso de un documento público falso.