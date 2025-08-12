En el marco de un operativo de control vehicular y de documentación, realizado el pasado 11 de agosto de 2025 a las 18 en avenida Benavidez, antes de calle Rastreador Calivar, personal policial de la Comisaría 30° detuvo a un hombre de 76 años por el presunto delito de falsificación de documento público.
Detuvieron a un hombre por falsificar documentos públicos
Pedro Hidalgo Pedro Pablo, conducía un Fiat Regata cuando fue interceptado en un control vehicular en Chimbas. Al solicitarle la documentación correspondiente, se constató que tanto la licencia de conducir como el carnet de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) eran falsificados.