Detuvieron a un hombre por falsificar documentos públicos

En el marco de un operativo de control vehicular y de documentación, realizado el pasado 11 de agosto de 2025 a las 18 en avenida Benavidez, antes de calle Rastreador Calivar, personal policial de la Comisaría 30° detuvo a un hombre de 76 años por el presunto delito de falsificación de documento público.

El detenido, identificado como Hidalgo Pedro Pablo, conducía un Fiat Regata cuando fue interceptado por los efectivos. Al solicitarle la documentación correspondiente, se constató que tanto la licencia de conducir como el carnet de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) eran falsificados.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al sistema acusatorio. En el lugar se presentó el Ayudante Fiscal Dr. Flores Sala, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, en el marco de la causa caratulada como “Falsificación de documento público”, la cual quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI).

