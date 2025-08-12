Detuvieron a un hombre por falsificar documentos públicos

El detenido, identificado como Hidalgo Pedro Pablo, conducía un Fiat Regata cuando fue interceptado por los efectivos. Al solicitarle la documentación correspondiente, se constató que tanto la licencia de conducir como el carnet de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) eran falsificados.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al sistema acusatorio. En el lugar se presentó el Ayudante Fiscal Dr. Flores Sala, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, en el marco de la causa caratulada como “Falsificación de documento público”, la cual quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI).