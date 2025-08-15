"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > detenidos

Detenidos por robarle a un menor: le apuntaron con un arma por el celular

Un joven de 14 años fue víctima de un robo a mano armada cuando estaba con amigos en la vía pública. La policía recuperó el teléfono y vinculó a los sospechosos con otro hecho reciente.

Un adolescente de 14 años fue asaltado por un hombre que le apuntó con un revólver al pecho para quitarle su teléfono celular.

image

El hecho ocurrió cerca de las 21:10 en la intersección de calles Alvear y Calle 5. La víctima se encontraba junto a tres amigos, sentados en el cordón y jugando con sus dispositivos, cuando una motocicleta Honda 150cc gris se detuvo frente a ellos. El acompañante descendió, exhibió un arma de fuego tipo revólver y exigió la entrega de un Samsung A10 color azul. Tras el robo, ambos delincuentes huyeron a toda velocidad.

Al día siguiente, el padre del menor se presentó en la Comisaría 6ª y, para su sorpresa, encontró un teléfono con las mismas características entre los elementos secuestrados en un procedimiento anterior. Dicho operativo había terminado con la detención de Nahuel Ibáñez (23) y Kevin Rojas (21), sospechados de otro robo agravado en la verdulería Joaquina.

Te puede interesar...

El padre reconoció el aparato como propiedad de su hijo, y la UFI Delitos contra la Propiedad dispuso incorporar esta nueva causa contra ambos.

Dos procesos por robo agravado

Los detenidos enfrentarán ahora dos causas judiciales por robo agravado con uso de arma de fuego, mientras la policía investiga si tienen relación con otros hechos similares ocurridos en la zona.

Temas

Te puede interesar