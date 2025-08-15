Detenidos por robarle a un menor: le apuntaron con un arma por el celular

image

El hecho ocurrió cerca de las 21:10 en la intersección de calles Alvear y Calle 5. La víctima se encontraba junto a tres amigos, sentados en el cordón y jugando con sus dispositivos, cuando una motocicleta Honda 150cc gris se detuvo frente a ellos. El acompañante descendió, exhibió un arma de fuego tipo revólver y exigió la entrega de un Samsung A10 color azul. Tras el robo, ambos delincuentes huyeron a toda velocidad.

Al día siguiente, el padre del menor se presentó en la Comisaría 6ª y, para su sorpresa, encontró un teléfono con las mismas características entre los elementos secuestrados en un procedimiento anterior. Dicho operativo había terminado con la detención de Nahuel Ibáñez (23) y Kevin Rojas (21), sospechados de otro robo agravado en la verdulería Joaquina.