Detalles del operativo de búsqueda de la andinista que se extravió en La Rioja

González detalló que la situación se complicó durante el descenso, ya que los andinistas salieron tarde de la cumbre y comenzaron a bajar de noche. En ese contexto, la mujer se separó del grupo y fue ahi donde se desoriento y pasó a unos 60 metros del campamento.

“El problema fue que se pasó del campamento y empezó a divagar por la montaña. No conocía la zona y estaba sin iluminación”, explicó el secretario, quien además indicó que dos de sus compañeros descendieron mientras se formalizaba la denuncia al día siguiente.

El operativo de rescate se activó la noche del 24 de marzo, con la instalación de un campamento base y el despliegue de equipos especializados. Un guía de montaña realizó un ascenso técnico hasta los 6.400 metros, lo que permitió descartar que la mujer se encontrara en zonas superiores. También se utilizaron drones para rastrillar áreas de difícil acceso.

Posteriormente, la búsqueda se amplió hacia sectores más bajos con recorridos terrestres en camionetas 4x4, motocicletas y patrullajes a pie, además de dar aviso a guías y prestadores turísticos.

Finalmente, la mujer fue localizada caminando en dirección a la zona de Corona del Inca, a unos 4.800 metros de altura, luego de haber permanecido dos noches y un día y medio a la intemperie. Fue asistida por turistas que circulaban por el lugar y dieron aviso inmediato a las autoridades.

González destacó que la andinista se encontraba en buen estado general, aunque sin alimentos, ya que solo contaba con algunos caramelos durante su travesía.

Por último, el funcionario remarcó la importancia de respetar los protocolos de seguridad: “Sabemos dónde suben, dónde acampan y cómo asistirlos, pero en este caso no se habían registrado, lo que dificultó inicialmente la búsqueda”.

Según comentó Gonzalez, la mujer y sus acompañantes ya habían regresado a San Juan, este jueves.