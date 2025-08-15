"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Policía de San Juan

Desbarataron una banda de robamotos: 10 motos y 4 bicis recuperadas

La Policía de San Juan recuperó 10 motos y 4 bicicletas robadas y detuvo a los integrantes de una banda que operaba en distintos puntos de la provincia y en Mendoza.

Horas atrás, la Policía de San Juan secuestró 10 motocicletas y 4 bicicletas con pedido de secuestro en un operativo realizado en el departamento Sarmiento. El procedimiento estuvo a cargo de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Delitos, y contó con la colaboración de la Policía Rural.

Según informó el comisario Demetrio Illanes, jefe de la Dirección de Delitos, la investigación comenzó tras diversas líneas de trabajo que llevaron a controles y entrevistas a vecinos de la localidad de Media Agua. Las verificaciones revelaron que algunos de los rodados habían sido robados en Mendoza y otros en San Juan, en hechos ocurridos entre 2023 y 2025.

Las motos recuperadas son de distintas cilindradas —110, 250 y 300 cc— y las bicicletas son rodados 26 y 29. En varios casos, los compradores afirmaron haber adquirido los vehículos de buena fe, aunque algunos presentaban documentación apócrifa o carecían de papeles, dijo el funcinario esta mañana en radio Sarmiento.

Te puede interesar...

La policía investiga la posible existencia de una banda integrada por personas de San Juan y Mendoza que intercambiaría vehículos robados entre ambas provincias, utilizando pasos limítrofes alternativos para evitar controles. No se descarta que las mismas rutas clandestinas hayan sido usadas previamente para trasladar camionetas 4x4.

Los procedimientos se realizaron principalmente en viviendas particulares, con el consentimiento de los propietarios para inspeccionar los rodados. Por el momento no hay detenidos, aunque Illanes señaló que podrían producirse arrestos y nuevos allanamientos en los próximos días.

Temas

Te puede interesar