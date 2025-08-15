Horas atrás, la Policía de San Juan secuestró 10 motocicletas y 4 bicicletas con pedido de secuestro en un operativo realizado en el departamento Sarmiento. El procedimiento estuvo a cargo de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Delitos, y contó con la colaboración de la Policía Rural.
Desbarataron una banda de robamotos: 10 motos y 4 bicis recuperadas
La Policía de San Juan recuperó 10 motos y 4 bicicletas robadas y detuvo a los integrantes de una banda que operaba en distintos puntos de la provincia y en Mendoza.