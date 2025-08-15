Desbarataron una banda de robamotos: 10 motos y 4 bicis recuperadas

Según informó el comisario Demetrio Illanes, jefe de la Dirección de Delitos, la investigación comenzó tras diversas líneas de trabajo que llevaron a controles y entrevistas a vecinos de la localidad de Media Agua. Las verificaciones revelaron que algunos de los rodados habían sido robados en Mendoza y otros en San Juan, en hechos ocurridos entre 2023 y 2025.

Las motos recuperadas son de distintas cilindradas —110, 250 y 300 cc— y las bicicletas son rodados 26 y 29. En varios casos, los compradores afirmaron haber adquirido los vehículos de buena fe, aunque algunos presentaban documentación apócrifa o carecían de papeles, dijo el funcinario esta mañana en radio Sarmiento.