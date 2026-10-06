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Desbarataron un búnker de drogas y detuvieron a una pareja

El Departamento Drogas Ilegales desarticuló un punto de venta en Villa El Lago con 220 gramos de cocaína, marihuana y elementos de fraccionamiento. Uno de los detenidos intentó justificar la tenencia con un carnet de cannabis medicinal.

Cuatro meses de investigación culminaron el sábado 3 de octubre con el desmantelamiento de un punto de venta de droga en el departamento Ullum.

El Departamento Drogas Ilegales D-5 de la Policía de San Juan, con colaboración del Grupo Táctico G.E.R.A.S. y por orden del juez federal de Garantías Leopoldo Rago Gallo, allanó dos domicilios en el barrio Villa El Lago y detuvo a una pareja en plena actividad de fraccionamiento.

Al ingresar a los inmuebles, los efectivos encontraron a los ocupantes fraccionando sustancia sobre una mesa, con una balanza de precisión, cuchara y cuchillo con restos de polvo blanco a la vista. No había margen para dudas sobre a qué se dedicaban.

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En los allanamientos se secuestraron varias dosis de cocaína y 7 envoltorios compactados de la misma sustancia con un peso total aproximado de 220 gramos.

También se incautaron 40 gramos de marihuana en forma de picadura y cigarrillos de armado casero, 7 gramos de semillas de marihuana empaquetadas para la venta, 13 plantines de entre 5 y 30 centímetros de altura, $74.200 en efectivo, teléfonos celulares y numerosos elementos de corte y fraccionamiento: papelillos, picador, recortes de nylon y otros materiales.

Los detenidos fueron identificados como Salinas, de 26 años, y su pareja Vera, de 23 años. Uno de los aspectos más llamativos del caso fue el intento de Salinas de ampararse en su carnet de REPROCANN —el registro nacional de usuarios de cannabis medicinal— para justificar la tenencia de la sustancia.

Sin embargo, la investigación acumulada durante cuatro meses dejó en claro que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y no al consumo personal con fines terapéuticos. Por directiva de la autoridad judicial federal, el carnet fue secuestrado junto con la droga, las plantas y las semillas.

Ambos quedaron detenidos y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

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