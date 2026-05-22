Le fracturó la pierna a un menor con un caño y no irá preso: ¿porqué?

Horas más tarde, ambos adolescentes volvieron a cruzarse con el acusado, que ya llevaba un caño de hierro y estaba acompañado por otras personas. Ante esa situación, corrieron hacia una vivienda para refugiarse, pero la víctima no logró ingresar a tiempo y fue atacada a fierrazos.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el agresor golpeó al menor en la pierna hasta provocarle una fractura de peroné. El amigo de la víctima aseguró que debió arrastrarlo hacia el interior de la casa para evitar que continuara la golpiza.

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El adolescente sufrió lesiones de gravedad y los médicos determinaron un período de recuperación superior a los 60 días.

Tras el ataque, Sánchez permaneció prófugo varios días hasta que fue detenido por personal policial. Luego recuperó la libertad y este viernes la Justicia confirmó que seguirá en esa condición mientras continúe el proceso judicial.

Como parte de las medidas impuestas, el acusado tiene prohibido acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.