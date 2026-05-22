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Le fracturó la pierna a un menor con un caño y no irá preso: ¿porqué?

El acusado fue imputado por lesiones graves tras atacar a un adolescente de 16 años en Caucete. La víctima sufrió fractura de peroné y tendrá más de 60 días de recuperación.

La Justicia resolvió este viernes que Miguel Ángel Sánchez continúe en libertad mientras avanza la investigación en su contra por la brutal agresión a un adolescente de 16 años con retraso madurativo leve en Caucete.

La audiencia de formalización se desarrolló en Tribunales y estuvo encabezada por el juez Pablo León, quien imputó al acusado por el delito de lesiones graves, aunque descartó dictarle prisión preventiva debido a que no posee antecedentes penales.

El hecho ocurrió durante abril en un barrio caucetero. Según la investigación de la UFI Genérica, el joven se encontraba en una plaza junto a un amigo cuando fue interceptado por Sánchez, quien comenzó a increparlos agresivamente.

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Horas más tarde, ambos adolescentes volvieron a cruzarse con el acusado, que ya llevaba un caño de hierro y estaba acompañado por otras personas. Ante esa situación, corrieron hacia una vivienda para refugiarse, pero la víctima no logró ingresar a tiempo y fue atacada a fierrazos.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el agresor golpeó al menor en la pierna hasta provocarle una fractura de peroné. El amigo de la víctima aseguró que debió arrastrarlo hacia el interior de la casa para evitar que continuara la golpiza.

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El adolescente sufrió lesiones de gravedad y los médicos determinaron un período de recuperación superior a los 60 días.

Tras el ataque, Sánchez permaneció prófugo varios días hasta que fue detenido por personal policial. Luego recuperó la libertad y este viernes la Justicia confirmó que seguirá en esa condición mientras continúe el proceso judicial.

Como parte de las medidas impuestas, el acusado tiene prohibido acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

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