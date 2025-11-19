Cuatro meses de prisión condicional para la empleada que robó dinero y joyas

La mujer, identificada como Valeria Elizabeth Aguilera, cumplía tareas los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13, en la casa de Valeria Carolina Toro Cabral, donde residían la dueña y su hija. Durante esas jornadas, según se estableció en la investigación, aprovechó para sustraer ocho fajos de dinero con billetes de $20.000, $10.000 y $1.000, además de una importante cantidad de joyas.

Entre los elementos sustraídos se encontraban cinco anillos de oro con piedras como rubí, esmeralda y perla; un anillo y una pulsera grabados con un nombre; una cadena con un dije de la Virgen; y tres pares de aros abridores.