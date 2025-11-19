Una empleada doméstica fue condenada este miércoles a cuatro meses de prisión condicional luego de reconocer que había robado $2.500.000 en efectivo y varias joyas de oro de 18 kilates de la vivienda donde trabajaba. La sentencia se dictó tras un juicio abreviado, según confirmaron fuentes judiciales.
Cuatro meses de prisión condicional para la empleada que robó dinero y joyas
