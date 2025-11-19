"
Cuatro meses de prisión condicional para la empleada que robó dinero y joyas

Una empleada doméstica admitió haber robado $2,5 millones y joyas de oro a su jefa. Fue condenada a cuatro meses de prisión condicional tras un juicio abreviado.

Una empleada doméstica fue condenada este miércoles a cuatro meses de prisión condicional luego de reconocer que había robado $2.500.000 en efectivo y varias joyas de oro de 18 kilates de la vivienda donde trabajaba. La sentencia se dictó tras un juicio abreviado, según confirmaron fuentes judiciales.

La mujer, identificada como Valeria Elizabeth Aguilera, cumplía tareas los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13, en la casa de Valeria Carolina Toro Cabral, donde residían la dueña y su hija. Durante esas jornadas, según se estableció en la investigación, aprovechó para sustraer ocho fajos de dinero con billetes de $20.000, $10.000 y $1.000, además de una importante cantidad de joyas.

Entre los elementos sustraídos se encontraban cinco anillos de oro con piedras como rubí, esmeralda y perla; un anillo y una pulsera grabados con un nombre; una cadena con un dije de la Virgen; y tres pares de aros abridores.

El hurto ocurrió el 15 de agosto, pero fue descubierto cuatro días después, cuando la propietaria advirtió el faltante al ir a guardar dinero en su dormitorio. Tras la denuncia, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Aguilera, donde se recuperó gran parte de las joyas, todas reconocidas por la víctima.

Con esa evidencia, el Ministerio Público Fiscal —integrado por la fiscal coordinadora Claudia Salica López, el fiscal Miguel Ángel Gay y las ayudantes fiscales María Ximena Rodríguez Schmädke y Verónica Prividera— calificó el hecho como hurto simple y atribuyó a Aguilera responsabilidad en calidad de autora.

Este miércoles, la acusada aceptó su culpabilidad y accedió al juicio abreviado. La condena contempla cuatro meses de prisión condicional, por lo que no será encarcelada, aunque deberá cumplir estrictas reglas de conducta.

