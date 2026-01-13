"
San Juan pidió a las autoridades chilenas mayor seguridad para los turistas

La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, transmitió la inquietud manifestada por numerosos ciudadanos sanjuaninos frente a hechos de inseguridad registrados en distintas zonas del territorio chileno.

La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, mantuvo una videoconferencia con autoridades chilenas en la que expresó la preocupación de los sanjuaninos ante la situación de inseguridad en el país vecino y solicitó el refuerzo de las medidas de protección para quienes transitan o vacacionan en Chile.

Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la inquietud manifestada por numerosos ciudadanos sanjuaninos frente a hechos de inseguridad registrados en distintas zonas del territorio chileno, especialmente en ciudades turísticas. En ese sentido, pidió especial atención para quienes deben realizar trámites, efectuar denuncias o permanecen temporalmente en el país.

En el marco de la reunión, el delegado presidencial del Gobierno de Chile, Galo Luna, puso a disposición información y herramientas de orientación para que los sanjuaninos cuenten con acompañamiento ante situaciones de riesgo o hechos delictivos. Además, se informó sobre el refuerzo de efectivos de Carabineros dispuestos desde Santiago y el fortalecimiento de los controles de seguridad en el Paso de Agua Negra, uno de los principales puntos de tránsito entre ambos países.

Desde el Ministerio de Gobierno se solicitó también especial consideración para los sanjuaninos que deben realizar denuncias en Chile y que, en muchos casos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su condición de extranjeros o por no contar con la documentación completa, lo que genera una mayor sensación de desamparo ante episodios de inseguridad.

Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener el diálogo institucional y profundizar el trabajo conjunto entre San Juan y Chile, con el objetivo de garantizar mayor seguridad, información y acompañamiento a los ciudadanos que circulan entre ambos territorios.

Del encuentro participaron el delegado presidencial Galo Luna, el seremi de Seguridad de la Región de Coquimbo, Adio González, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.

