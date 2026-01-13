San Juan pidió a las autoridades chilenas mayor seguridad para los turistas

Durante el encuentro, la funcionaria transmitió la inquietud manifestada por numerosos ciudadanos sanjuaninos frente a hechos de inseguridad registrados en distintas zonas del territorio chileno, especialmente en ciudades turísticas. En ese sentido, pidió especial atención para quienes deben realizar trámites, efectuar denuncias o permanecen temporalmente en el país.

En el marco de la reunión, el delegado presidencial del Gobierno de Chile, Galo Luna, puso a disposición información y herramientas de orientación para que los sanjuaninos cuenten con acompañamiento ante situaciones de riesgo o hechos delictivos. Además, se informó sobre el refuerzo de efectivos de Carabineros dispuestos desde Santiago y el fortalecimiento de los controles de seguridad en el Paso de Agua Negra, uno de los principales puntos de tránsito entre ambos países.