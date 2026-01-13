La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, mantuvo una videoconferencia con autoridades chilenas en la que expresó la preocupación de los sanjuaninos ante la situación de inseguridad en el país vecino y solicitó el refuerzo de las medidas de protección para quienes transitan o vacacionan en Chile.
San Juan pidió a las autoridades chilenas mayor seguridad para los turistas
La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, transmitió la inquietud manifestada por numerosos ciudadanos sanjuaninos frente a hechos de inseguridad registrados en distintas zonas del territorio chileno.