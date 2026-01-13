La AFA respondió a las acusaciones por la entrega de fondos al hospital Penna

Según detalla el documento, el monto total de la recaudación fue informado oportunamente y comunicado públicamente durante una conferencia de prensa realizada en Bahía Blanca al momento de la entrega.

Además, se aclara que parte de la cifra anunciada correspondía a servicios y operativos que proveedores del evento no cobraron a la AFA, como el operativo policial, logístico y sanitario, la plataforma de venta de entradas, sonido, pantallas y otros recursos, los cuales fueron contabilizados como parte del total pero no implicaban dinero a transferir .

La aclaración del Hospital Penna

En ese sentido, la Dirección del Hospital Penna sostuvo que la situación “se encuentra completamente saldada” y aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por el aporte recibido, al que calificó como “de vital importancia” para la reconstrucción del hospital tras las inundaciones que afectaron a la ciudad.

El comunicado oficial también incluye un detalle del destino de los fondos, con una inversión total de 584.228.975,54 pesos, aplicada a obras y equipamiento en áreas clave como quirófano, refacciones generales, neonatología, guardia, terapia, partos y esterilización, entre otros sectores, quedando pendiente únicamente la afectación de la última partida ingresada.

Por último, la AFA reafirmó su compromiso solidario, subrayando que la acción fue impulsada sin obligación alguna y remarcando que se trató de una iniciativa que, según su postura, debería haber sido encabezada por organismos públicos y gubernamentales, en respuesta a la emergencia vivida por la comunidad bahiense.