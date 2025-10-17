A casi un mes del triple crimen narco en Florencio Varela, los detenidos serán notificados hoy de nuevas imputaciones luego de que se realizaran “nuevas interpretaciones en el caso”, por lo que ocho de los nueve detenidos volverán a ser indagados, según confirmó el fiscal Adrián Arribas a la agencia Noticias Argentinas.
Cuáles son las nuevas imputaciones de los detenidos por el cimen en Florencio Varela
