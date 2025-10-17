Cuáles son las nuevas imputaciones de los detenidos por el cimen en Florencio Varela

Como se indicó desde un comienzo, el móvil de los asesinatos está ligado a un robo previo de droga, y frente a este escenario es que Arribas comunicó que en la jornada de este viernes a los detenidos se les sumarán dos nuevas acusaciones a las que ya tenían: homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad.

En este marco, se destaca en la resolución que Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron contratadas para una supuesta fiesta, por ese motivo se suben por su propia voluntad a la camioneta Tracker blanca, pero ya en la casa fueron secuestradas y, para ocultar ese delito, las asesinaron.