Intentaron robar en una escuela de Rawson, terminaron detenidos y condenados

De acuerdo con la investigación judicial, la casera de la institución escuchó ruidos provenientes del sector de las aulas modulares ubicadas en la parte posterior del establecimiento, sobre calle Meglioli, entre Dr. Ortega y Calle 5. Al acercarse, observó a los dos jóvenes manipulando el motor del equipo de aire acondicionado instalado en el exterior del módulo.

Según se pudo establecer, los sospechosos intentaban desprender el aparato utilizando palancas con la aparente intención de llevárselo. Ante la situación, la mujer decidió registrar la escena con la cámara de su celular y luego se comunicó con el 911 para alertar a la Policía.

Tras el aviso, efectivos de la Subcomisaría Ansilta se dirigieron al lugar y, al conocer que los sospechosos estaban en el sector posterior de la escuela, ingresaron por los fondos para rodearlos.

Al advertir la presencia policial, los jóvenes abandonaron el motor del aire acondicionado y escaparon saltando el muro trasero del predio. Los uniformados iniciaron una persecución que finalizó a pocos metros del lugar, en un descampado de la Finca Artés, donde finalmente lograron detenerlos.

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Durante el proceso judicial, Joaquín Leonel Sánchez aceptó un juicio abreviado y fue condenado a ocho meses de prisión efectiva. Además, la pena fue unificada con otra condena previa, por lo que deberá cumplir un total de un año y cuatro meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

En tanto, en el caso de Nicolás Torres Sánchez, la Justicia resolvió aplicar la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Como parte de las condiciones, deberá realizar 120 horas de tareas comunitarias durante ocho meses en el Municipio de Rawson y efectuar una reparación simbólica de 20.000 pesos destinada a merenderos.