Crimen de Rosalba: dudas sobre el robo y no descartan aún el femicidio

Esa podría darle más intensidad a la hipótesis del robo y del Homicidio Criminis Causa. Sin embargo, apareció otro dato que no pasó desapercibido para los fiscales. Hubo testimonios de vecinos que señalaron a una persona que visitaba constantemente a la mujer, con quien podría tener una relación íntima. Este es el punto en el que se detuvieron los investigadores para indagar un poco más en esta hipótesis. ¿Pudo haber sido un femicidio? Por el momento no está descartado, sin embargo, por ahora los elementos inclinan la balanza hacia el robo, aunque todavía no hay nada dicho. Por ahora, no hay detenidos.