Crimen en Barrio Las Pampas: la Justicia negó la libertad al acusado

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que el plazo de detención resultaba excesivo y remarcó que el imputado cuenta con arraigo familiar, domicilio fijo y condiciones para enfrentar el proceso en libertad. Además, cuestionó parte de las pruebas incorporadas a la causa, en especial registros fílmicos que, según planteó, no permitirían identificar con claridad a su defendido.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido y remarcó que continúan vigentes los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También destacó la gravedad del delito imputado y el estado actual de la causa.

Luego de analizar las posiciones, el juez de Impugnación resolvió rechazar el planteo defensivo y ratificó la prisión preventiva dispuesta en primera instancia.

El hecho investigado ocurrió en enero pasado, cuando una violenta pelea entre vecinos derivó en un enfrentamiento armado en el barrio Las Pampas. En ese contexto, Ricardo Caballero, de 41 años, recibió un disparo en el abdomen. A pesar de ser intervenido de urgencia, falleció dos días después.

Por el crimen están imputados Alejandro Lara Firmapaz, señalado como autor del disparo mortal, y Jonatan Arancibia, conocido como “El Tarta”, acusado de haber facilitado el arma utilizada. Este último no apeló la medida cautelar y continúa detenido.

Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas, violación de domicilio y daño.

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal había destacado el nivel de conflictividad en la zona, con denuncias cruzadas y antecedentes de amenazas entre vecinos. En ese contexto, el juez interviniente ordenó un año de prisión preventiva y el mismo plazo para la investigación penal preparatoria.

Actualmente, los imputados permanecen alojados en el Servicio Penitenciario de Chimbas, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.