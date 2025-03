Crece la preocupación por el policía que se fue de su casa y dejó a su familia

agente desaparecido pre.jpg

En una entrevista con Radio Sarmiento, Daniel Beron, padre del joven policía, rompió el silencio y expresó su angustia. “El día viernes quedó en venir a desayunar, y sobre las 8:30 le mandé un mensaje, pero no me contestó. A las 10 lo llamé, y su mujer me dijo que se había ido a jugar a la pelota, pero no regresaba”, relató.

El mismo día, la familia denunció su desaparición, y la policía comenzó a investigar. Sin embargo, Daniel criticó la demora en la respuesta: “Ya sabían que estaba en la terminal, pero no se movieron rápido”. Según la información más reciente, se confirmó que Francisco Beron cruzó la frontera hacia Bolivia, lo que genera aún más incertidumbre sobre su paradero.