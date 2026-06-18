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Un colectivo de una empresa sanjuanina chocó en Salta

El saldo del siniestro fue una victima fatal y varios heridos.Ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando, por causas que aún son materia de investigación, protagonizaron una violenta colisión.

Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura del paraje Palomitas, en jurisdicción de General Güemes. El accidente involucró a un colectivo de larga distancia de la empresa sanjuanina 20 de Junio, que viajaba desde La RIoja, y un camión de transporte Victoria que trasladaba carbón. Ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando, por causas que aún son materia de investigación, protagonizaron una violenta colisión.

La víctima fatal fue identificada como Alexis Benicio, de 32 años, quien viajaba en la parte delantera del colectivo y sufrió las lesiones más graves. Tras el impacto fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Joaquín Castellanos, donde falleció mientras recibía asistencia médica. La información fue confirmada por el gerente del nosocomio, Daniel Rallé, quien indicó que el hombre ingresó en estado crítico al servicio de emergencias.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.40 de la mañana. De las 24 personas que viajaban en el ómnibus, seis resultaron heridas de consideración. Dos de ellas debieron ser derivadas a la ciudad de Salta para recibir atención especializada. Entre los lesionados se encuentra una mujer que sufrió la fractura de una pierna y el conductor del colectivo, quien presentó un traumatismo ocular provocado por la rotura de los vidrios durante el impacto. El resto de los pasajeros recibió asistencia médica en el lugar.

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La jefa de calle de la Comisaría Primera de General Güemes, Margarita Cruz, informó que la alerta ingresó a las 5.40 y que inmediatamente se desplegó un amplio operativo de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal sanitario, bomberos, Seguridad Vial y peritos de Criminalística.

Desde el Hospital Joaquín Castellanos, Rallé detalló que fueron movilizadas cuatro ambulancias para asistir a los ocupantes del colectivo y realizar los traslados correspondientes. Asimismo, destacó que, pese a la magnitud del impacto, las consecuencias podrían haber sido aún más graves.

Las imágenes registradas tras el choque mostraron importantes daños materiales tanto en el colectivo como en el camión. El hecho generó una fuerte conmoción entre los pasajeros, los equipos de emergencia y los automovilistas que transitaban por la zona a primera hora de la mañana. Debido a las tareas de rescate y peritaje, la circulación sobre la Ruta Nacional 34 permaneció parcialmente restringida durante varias horas.

Las autoridades señalaron que la mecánica del siniestro todavía no fue determinada y que las pericias se extendieron durante gran parte de la jornada. Por el momento, no se adelantaron hipótesis sobre cuál de los vehículos impactó al otro ni sobre las circunstancias que desencadenaron el choque.

La Policía informó además que no se detectaron indicios de consumo de alcohol por parte de los conductores involucrados. No obstante, los resultados de las pericias técnicas fueron incorporados a la causa judicial que tramita la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).

Mientras la Justicia intenta reconstruir lo sucedido, las estadísticas oficiales reflejan una preocupación creciente en materia de seguridad vial. Según registros de la Policía de Salta, la provincia acumula 66 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026, cinco más que las contabilizadas en el mismo período del año pasado, cuando se registraban 61 fallecidos.

FUENTE: El Tribuno

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