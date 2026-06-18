Un colectivo de una empresa sanjuanina chocó en Salta

La jefa de calle de la Comisaría Primera de General Güemes, Margarita Cruz, informó que la alerta ingresó a las 5.40 y que inmediatamente se desplegó un amplio operativo de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal sanitario, bomberos, Seguridad Vial y peritos de Criminalística.

Desde el Hospital Joaquín Castellanos, Rallé detalló que fueron movilizadas cuatro ambulancias para asistir a los ocupantes del colectivo y realizar los traslados correspondientes. Asimismo, destacó que, pese a la magnitud del impacto, las consecuencias podrían haber sido aún más graves.

Las imágenes registradas tras el choque mostraron importantes daños materiales tanto en el colectivo como en el camión. El hecho generó una fuerte conmoción entre los pasajeros, los equipos de emergencia y los automovilistas que transitaban por la zona a primera hora de la mañana. Debido a las tareas de rescate y peritaje, la circulación sobre la Ruta Nacional 34 permaneció parcialmente restringida durante varias horas.

Las autoridades señalaron que la mecánica del siniestro todavía no fue determinada y que las pericias se extendieron durante gran parte de la jornada. Por el momento, no se adelantaron hipótesis sobre cuál de los vehículos impactó al otro ni sobre las circunstancias que desencadenaron el choque.

La Policía informó además que no se detectaron indicios de consumo de alcohol por parte de los conductores involucrados. No obstante, los resultados de las pericias técnicas fueron incorporados a la causa judicial que tramita la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).

Mientras la Justicia intenta reconstruir lo sucedido, las estadísticas oficiales reflejan una preocupación creciente en materia de seguridad vial. Según registros de la Policía de Salta, la provincia acumula 66 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026, cinco más que las contabilizadas en el mismo período del año pasado, cuando se registraban 61 fallecidos.