Condenaron a un hombre por golpear y amenazar a su hermano con un cuchillo

Tras ese episodio, Matías se dirigió a su habitación, donde se encontraba su pareja con la beba, y le pidió que se encerrara debido al estado de exaltación de su hermano. Sin embargo, el agresor volvió a acercarse y comenzó a amenazar a Ontiveros mientras sostenía un cuchillo, expresando frases como “te voy a matar”.

Ante la gravedad de la situación, las víctimas llamaron al 911. Personal policial ingresó al domicilio con autorización de Matías Vega y logró la aprehensión del acusado, quien aún se encontraba ofuscado y con un cuchillo metálico de mango negro en su poder. El arma fue secuestrada en el procedimiento.

Intervino la fiscalía en turno, que dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Las víctimas fueron trasladadas a la UFI CAVIG, donde radicaron la denuncia penal y fueron examinadas por el médico legista y el gabinete psicológico.

La causa fue investigada por la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero. Finalmente, se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado que estableció una condena de seis meses de prisión efectiva, además de la prisión preventiva.

Cabe señalar que Matías Vega se negó expresamente a la posibilidad de otorgar a su hermano una suspensión de juicio a prueba.