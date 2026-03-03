"
Condenaron a un hombre por golpear y amenazar a su hermano con un cuchillo

Ocurrió en el Loteo Centenario. Atacó a su hermano y amenazó a su cuñada frente a su beba recién nacida. Recibió 6 meses de prisión efectiva en juicio abreviado.

Un violento episodio intrafamiliar ocurrido en Chimbas terminó con una condena de seis meses de prisión efectiva para Gonzalo Agustín Vega, quien admitió su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado por el delito de lesiones leves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

El hecho se registró el 1 de marzo de 2026, alrededor de las 9.46, en una vivienda del Loteo Centenario, Manzana A, casa 01, donde el acusado convivía con varios familiares, entre ellos su hermano Matías Vega y la pareja de éste, Priscila Ontiveros, junto a su hija recién nacida.

Según la investigación, Gonzalo Vega llegó al domicilio y comenzó a discutir con otros moradores. En medio de la tensión, su hermano intervino para intentar calmarlo, pero recibió un golpe de puño en el rostro, lo que derivó en un forcejeo.

Tras ese episodio, Matías se dirigió a su habitación, donde se encontraba su pareja con la beba, y le pidió que se encerrara debido al estado de exaltación de su hermano. Sin embargo, el agresor volvió a acercarse y comenzó a amenazar a Ontiveros mientras sostenía un cuchillo, expresando frases como “te voy a matar”.

Ante la gravedad de la situación, las víctimas llamaron al 911. Personal policial ingresó al domicilio con autorización de Matías Vega y logró la aprehensión del acusado, quien aún se encontraba ofuscado y con un cuchillo metálico de mango negro en su poder. El arma fue secuestrada en el procedimiento.

Intervino la fiscalía en turno, que dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Las víctimas fueron trasladadas a la UFI CAVIG, donde radicaron la denuncia penal y fueron examinadas por el médico legista y el gabinete psicológico.

La causa fue investigada por la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero. Finalmente, se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado que estableció una condena de seis meses de prisión efectiva, además de la prisión preventiva.

Cabe señalar que Matías Vega se negó expresamente a la posibilidad de otorgar a su hermano una suspensión de juicio a prueba.

