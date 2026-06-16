Condenaron al boxeador "Pac Man" Fernández y a su hermano por robo

La situación se agravó cuando una mujer que se encontraba en el lugar comenzó a registrar la secuencia con su teléfono celular. Conforme surge de la denuncia, uno de los involucrados le quitó el dispositivo por la fuerza y posteriormente se produjo un episodio de abuso sexual que también fue incorporado a la investigación judicial.

Por el caso fueron detenidas cuatro personas. Entre ellas, los hermanos Fernández, mientras que dos menores de edad quedaron a disposición del Juzgado de Menores a cargo del juez Toro.

Debido a las características del procedimiento, los allanamientos fueron realizados con apoyo del Grupo GERAS, bajo la coordinación de la fiscal Daniela Pringles, la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar fiscal Rodrigo Herrera.

Uno de los elementos clave de la investigación surgió durante el allanamiento efectuado en la vivienda del deportista, donde los efectivos secuestraron un arma de fuego que, según la causa, habría sido utilizada durante el episodio investigado. Además, diversos testimonios señalaron al boxeador como la persona que portaba el arma al momento de las amenazas.

Del éxito deportivo al proceso judicial

La condena representa un duro golpe para la carrera y la imagen pública del púgil sanjuanino. Meses atrás, Fernández había alcanzado uno de los mayores logros de su trayectoria al conquistar el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría wélter.

Sin embargo, el episodio judicial derivó en una investigación penal que culminó con la condena en suspenso para él y su hermano, cerrando uno de los casos que más repercusión generó en el ámbito deportivo y judicial de San Juan durante los últimos meses.