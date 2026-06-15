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Detuvieron a tres personas tras amenazar a una familia con una tumbera

Los tres jovenes detenidos son del barrio San Martín y tienen entre 16 y 18 años.

Tres jóvenes fueron detenidos en el barrio San Martín luego de ser acusados de amenazar de muerte a una familia con un arma de fuego de fabricación casera. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y del Comando Sur.

Los aprehendidos fueron identificados como Jaramillo, de 20 años; Farías, de 18; y un adolescente de 16 años. La causa fue caratulada como “Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y daño agravado”, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Según fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados por el sistema Trueno Halcón tras recibir denuncias sobre varios sujetos, conocidos en la zona como “los Jaramillo”, que se encontraban amenazando a vecinos del barrio. Al arribar al lugar, los uniformados intentaron identificar a los sospechosos, momento en el que se produjo un forcejeo.

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Durante la intervención, Farías arrojó al suelo un arma de fuego de fabricación casera que luego fue secuestrada por la Policía. De acuerdo con las primeras pericias, el arma posee un mecanismo similar al de una escopeta y no se encontraba percutada.

Mientras se desarrollaba el operativo, los otros involucrados comenzaron a arrojar piedras y elementos contundentes con el objetivo de impedir las detenciones. Como consecuencia, resultó dañada la burbuja de un móvil policial y se registraron abolladuras en la patente de una motocicleta oficial. Pese a la resistencia, los tres sospechosos fueron reducidos y detenidos a pocos metros del lugar.

La denunciante relató que los jóvenes habían amenazado previamente a su hijo, de 19 años, en la plaza conocida como “El Cajón de los Muertos”. Según su testimonio, los acusados le apuntaron con el arma y le dijeron: “Los vamos a matar”. La mujer aseguró además que, al intervenir para proteger a su hijo, también fue víctima de amenazas por parte de los sospechosos.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Emiliano Usín, se inició el procedimiento correspondiente. Los tres detenidos quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

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