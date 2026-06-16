Un joven de 21 años fue detenido este lunes en el departamento Rivadavia luego de que efectivos policiales lo descubrieran en la vía pública con un importante cargamento de estupefacientes. En total, las autoridades le secuestraron más de medio kilo de marihuana y decenas de cigarrillos de fabricación casera.
Lo descubrieron armando porros: tenía más de medio kilo de marihuana
Sucedió en Rivadavia. El joven, de 21 años, fue sorprendido por personal del Comando Oeste al norte de la Avenida Ignacio de la Roza.