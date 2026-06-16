"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > marihuana

Lo descubrieron armando porros: tenía más de medio kilo de marihuana

Sucedió en Rivadavia. El joven, de 21 años, fue sorprendido por personal del Comando Oeste al norte de la Avenida Ignacio de la Roza.

Un joven de 21 años fue detenido este lunes en el departamento Rivadavia luego de que efectivos policiales lo descubrieran en la vía pública con un importante cargamento de estupefacientes. En total, las autoridades le secuestraron más de medio kilo de marihuana y decenas de cigarrillos de fabricación casera.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del móvil del Comando Radioeléctrico Oeste, que se encontraba realizando recorridas de prevención y seguridad por la calle Costa Canal, en el tramo ubicado al norte de la Avenida Ignacio de la Roza. En ese lugar, los uniformados divisaron a un sujeto que estaba sentado junto a un árbol, sobre el costado este del canal Céspedes, dedicándose al armado de cigarrillos.

Al notar la aproximación de la patrulla y ser interceptado para su identificación, el implicado entregó de manera voluntaria un frasco de vidrio transparente con tapa azul que ocultaba una sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte olor característico, además de sedas blancas con cigarrillos a medio confeccionar que contenían la misma materia prima. Sin embargo, durante el interrogatorio de rutina, la situación se tornó tensa cuando el joven reaccionó de forma violenta, agrediendo e insultando a los efectivos actuantes.

Te puede interesar...

Ante este panorama, se solicitó la inmediata intervención del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan. Los especialistas trasladaron el cargamento y al aprehendido a la sede de la Comisaría 34°, donde llevaron adelante las correspondientes pruebas de campo y el pesaje oficial.

El examen arrojó que el sospechoso cargaba con 540 gramos de marihuana compactada y un total de 56 porros ya armados. Por tal motivo, el joven fue puesto de inmediato a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes N.° 23.737.

Temas

Te puede interesar