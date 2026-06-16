Lo descubrieron armando porros: tenía más de medio kilo de marihuana

El procedimiento estuvo a cargo del personal del móvil del Comando Radioeléctrico Oeste, que se encontraba realizando recorridas de prevención y seguridad por la calle Costa Canal, en el tramo ubicado al norte de la Avenida Ignacio de la Roza. En ese lugar, los uniformados divisaron a un sujeto que estaba sentado junto a un árbol, sobre el costado este del canal Céspedes, dedicándose al armado de cigarrillos.

Al notar la aproximación de la patrulla y ser interceptado para su identificación, el implicado entregó de manera voluntaria un frasco de vidrio transparente con tapa azul que ocultaba una sustancia vegetal de color verde amarronado y fuerte olor característico, además de sedas blancas con cigarrillos a medio confeccionar que contenían la misma materia prima. Sin embargo, durante el interrogatorio de rutina, la situación se tornó tensa cuando el joven reaccionó de forma violenta, agrediendo e insultando a los efectivos actuantes.