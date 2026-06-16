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El planteo de los fiscales contra algunos jueces por revictimizar a las víctimas

Aseguran que algunos jueces exigen requisitos que no están contemplados en la legislación vigente y que obligan a las víctimas a comparecer nuevamente frente a quienes les causaron daño.

El Consejo de Fiscales y Asesorías de San Juan (CON.FI.AS.) emitió un comunicado institucional en el que manifestó su preocupación por una práctica que, según señalaron, se registra con creciente frecuencia en el ámbito de las audiencias penales.

Desde la entidad advirtieron que algunos jueces de garantías exigen requisitos que, afirman, no encuentran sustento en la Ley 1851-O ni en ninguna otra norma del ordenamiento jurídico provincial.

Entre los casos observados, mencionaron la exigencia de comparecencia física de las víctimas en audiencias donde se plantean soluciones alternativas de conflicto, aun cuando estas ya hubieran expresado por escrito, de manera libre, voluntaria e inequívoca, su consentimiento ante el representante del Ministerio Público Fiscal.

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En el comunicado, el organismo sostuvo que obligar a las víctimas a presentarse nuevamente frente a quien les causó el daño, sin que exista una norma que así lo disponga, constituye una forma de revictimización institucional. Según indicaron, esta situación expone nuevamente a las personas a escenarios de vulnerabilidad y contradice el deber de brindar un trato digno a las víctimas de delitos.

fiscales

Asimismo, remarcaron que la única fuente del derecho procesal es la ley y señalaron que no existe atribución que habilite a un magistrado a incorporar, por vía interpretativa, requisitos que el legislador no estableció.

Por último, el Consejo de Fiscales y Asesorías expresó su respaldo a la actuación del Ministerio Público Fiscal en los casos en que se ha opuesto a estas exigencias, y sostuvo que debe prevalecer la aplicación de criterios ajustados al marco procesal vigente.

El comunicado fue difundido este 15 de junio y lleva la firma institucional del Consejo de Fiscales y Asesorías de la Provincia de San Juan.

comunicado de prensa

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