El planteo de los fiscales contra algunos jueces por revictimizar a las víctimas

En el comunicado, el organismo sostuvo que obligar a las víctimas a presentarse nuevamente frente a quien les causó el daño, sin que exista una norma que así lo disponga, constituye una forma de revictimización institucional. Según indicaron, esta situación expone nuevamente a las personas a escenarios de vulnerabilidad y contradice el deber de brindar un trato digno a las víctimas de delitos.

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Asimismo, remarcaron que la única fuente del derecho procesal es la ley y señalaron que no existe atribución que habilite a un magistrado a incorporar, por vía interpretativa, requisitos que el legislador no estableció.

Por último, el Consejo de Fiscales y Asesorías expresó su respaldo a la actuación del Ministerio Público Fiscal en los casos en que se ha opuesto a estas exigencias, y sostuvo que debe prevalecer la aplicación de criterios ajustados al marco procesal vigente.

El comunicado fue difundido este 15 de junio y lleva la firma institucional del Consejo de Fiscales y Asesorías de la Provincia de San Juan.