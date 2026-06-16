El Consejo de Fiscales y Asesorías de San Juan (CON.FI.AS.) emitió un comunicado institucional en el que manifestó su preocupación por una práctica que, según señalaron, se registra con creciente frecuencia en el ámbito de las audiencias penales.
El planteo de los fiscales contra algunos jueces por revictimizar a las víctimas
Aseguran que algunos jueces exigen requisitos que no están contemplados en la legislación vigente y que obligan a las víctimas a comparecer nuevamente frente a quienes les causaron daño.