Recuperaron un auto Toyota Etios robado en Rivadavia

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el automóvil se encontraba abandonado, con la puerta delantera del lado del conductor y la trasera izquierda abiertas. Con el objetivo de preservar posibles evidencias, se delimitó la escena con cinta de seguridad hasta la llegada del personal de Criminalística.

Las primeras pericias determinaron que al vehículo le faltaban la batería y la llave de arranque, elementos que habrían sido sustraídos tras el robo.

Según información recabada durante la investigación, el presunto autor del hecho sería un menor de edad. Ante esta situación, tomó intervención el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Por disposición de la jueza María Inés Camus, el vehículo fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias investigativas y avanzar en el esclarecimiento del caso.