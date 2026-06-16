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Recuperaron un auto Toyota Etios robado en Rivadavia

A partir de la denuncia, radicada en el Lote 25, localizaron un vehículo en inmediaciones de las calles Sarmiento y Canal Céspedes.

Un Toyota Etios blanco que había sido robado durante la jornada del lunes en el interior de Lote 25 fue recuperado por efectivos de Comando Oeste en el departamento de Rivadavia. El vehículo fue hallado abandonado y con daños, en el marco de una causa que fue caratulada como “Robo agravado por uso de arma de fuego”.

El procedimiento se inició luego de que personal policial fuera comisionado por Trueno Halcón tras recibir el reporte del robo de un automóvil de las mismas características en jurisdicción de la Comisaría 34°.

A partir de la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda por distintos sectores de la zona. Minutos más tarde, los uniformados localizaron un vehículo coincidente con la descripción aportada en inmediaciones de las calles Sarmiento y Canal Céspedes. Tras la verificación correspondiente con el operador de turno, se confirmó que se trataba del rodado sustraído.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el automóvil se encontraba abandonado, con la puerta delantera del lado del conductor y la trasera izquierda abiertas. Con el objetivo de preservar posibles evidencias, se delimitó la escena con cinta de seguridad hasta la llegada del personal de Criminalística.

Las primeras pericias determinaron que al vehículo le faltaban la batería y la llave de arranque, elementos que habrían sido sustraídos tras el robo.

Según información recabada durante la investigación, el presunto autor del hecho sería un menor de edad. Ante esta situación, tomó intervención el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Por disposición de la jueza María Inés Camus, el vehículo fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias investigativas y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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