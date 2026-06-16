Un Toyota Etios blanco que había sido robado durante la jornada del lunes en el interior de Lote 25 fue recuperado por efectivos de Comando Oeste en el departamento de Rivadavia. El vehículo fue hallado abandonado y con daños, en el marco de una causa que fue caratulada como “Robo agravado por uso de arma de fuego”.
Recuperaron un auto Toyota Etios robado en Rivadavia
A partir de la denuncia, radicada en el Lote 25, localizaron un vehículo en inmediaciones de las calles Sarmiento y Canal Céspedes.