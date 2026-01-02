Condena condicional para un hombre que ingresó a una casa a robar

Según se informó, los sujetos accedieron por el frente tras desatar una lona verde que impedía el paso hacia el fondo. Ya en la parte trasera, forzaron una ventana utilizando dos trozos de hierro, cortando nueve barras y generando un boquete de aproximadamente 30 por 45 centímetros, por el cual ingresaron a una habitación.

En ese momento, el sensor de movimiento del sistema de alarma detectó la presencia de los intrusos y comenzó a sonar. Los delincuentes intentaron entonces arrancar el timbre de la alarma y desconectar una cámara de seguridad del interior de la vivienda.

El servicio de seguridad alertó telefónicamente al propietario, quien a su vez dio aviso a su vecino, Marcos Tejada. Al ingresar al fondo de la casa y constatar el daño, Tejada llamó al 911. Los sospechosos escaparon por una ventana del frente oeste con varios elementos sustraídos, entre ellos una bolsa con herramientas, dinero en efectivo, una cámara de seguridad y una tablet.

Durante la huida, Tejada —policía que se encontraba fuera de servicio— logró sujetar al cómplice de Bustos, quien finalmente escapó tras un forcejeo. Bustos, en tanto, cayó al suelo al chocar contra un árbol mientras huía, momento en el que fue reducido. Minutos después, personal de Comisaría 10ª aseguró su aprehensión.

El hecho fue informado al Sistema Acusatorio, haciéndose presente el ayudante fiscal Mariano Teja, quien tomó contacto con el fiscal de turno, Fernando Bonomo. Por orden del Ministerio Público Fiscal, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Finalmente, la Justicia resolvió imponer a Bustos una pena de dos años de prisión condicional, junto con reglas de conducta, en el marco del proceso judicial iniciado por el robo.