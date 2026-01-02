Barreal, entre los mejores destinos del mundo según Bloomberg

Cómo se eligen los destinos

La selección surge de un trabajo editorial exhaustivo que se desarrolla a lo largo de todo un año. El equipo de Bloomberg analiza variables clave como nuevas inversiones hoteleras, mejoras en conectividad aérea, infraestructura, desarrollos culturales y experiencias turísticas diferenciales, con el objetivo de identificar destinos con crecimiento sostenido y proyección global.

La lista final busca equilibrio geográfico y diversidad, integrando destinos de distintos continentes y perfiles variados, que incluyen naturaleza, grandes ciudades y propuestas culturales singulares.

image

Por qué Barreal integra el ranking

En ese contexto, Barreal fue valorado por su entorno natural privilegiado al pie de la Cordillera de los Andes, la amplitud de sus paisajes, su identidad productiva y gastronómica, y su oferta de turismo activo al aire libre.

Entre las experiencias destacadas, Bloomberg resaltó la posibilidad de practicar land sailing o carrovelismo en La Pampa El Leoncito, una actividad poco frecuente a nivel mundial que aprovecha las extensas planicies y las condiciones naturales del lugar.

En una entrevista emitida por Bloomberg Businessweek Daily, la directora global de viajes de Bloomberg Pursuits, Nikki Ekstein, señaló: “Ahí encontrás vistas espectaculares de montaña, seguís estando a la sombra de la Cordillera de los Andes”.

Sobre el paisaje, agregó: “Tenés estas planicies increíbles, casi lunares, formadas sobre antiguos lagos evaporados. Es algo de otro mundo”.

Y destacó: “Los paisajes son tan planos y tan vastos que podés practicar land sailing, navegando con el viento a través de estos paisajes desérticos”.