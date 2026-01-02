Energía eléctrica: nuevo régimen y beneficios para San Juan

El decreto general fija un tope de Consumo Base Subsidiado de 300 kWh mensuales para meses de alto consumo y 150 kWh para meses intermedios (el excedente de estos consumos no recibe subsidio, se paga a precio pleno).

Durante la Consulta Pública convocada, el E.P.R.E. expuso con rigor técnico la realidad climática de nuestra provincia (inviernos y veranos extremos) y la necesidad de mayor energía para la vida cotidiana.

A partir de la presentación del E.P.R.E. y otras Jurisdicciones Provinciales, se ha logrado la inclusión de una cláusula que permite a la Secretaría de Energía de la Nación ampliar los límites de consumo subsidiado en zonas bioambientales cálidas como San Juan.

Se activarán de inmediato los mecanismos técnicos ante la Secretaría de Energía de la Nación para hacer operativa la cláusula de “zona cálida” para San Juan, y elevar esos topes para los hogares de nuestra Provincia.

La Secretaría de Energía de la Nación aplicará además durante todo el año 2026 una “Bonificación Extraordinaria” adicional en las facturas, que comenzará con un 25% extra de descuento en el precio de la energía, medida solicitada por este E.P.R.E. para amortiguar el impacto del sinceramiento tarifario.

Acciones para instrumentar por el E.P.R.E.:

Presentación técnica inmediata ante Nación para reglamentar el Artículo 4° del Decreto 543/25, y aumentar la cantidad de kWh en el Consumo Base Subsidiado para San Juan.

Monitoreo del empadronamiento de hogares de San Juan en el nuevo Registro (ReSEF).

Las personas usuarias que ya estaban inscriptas en el RASE no necesitan volver a hacerlo, pero es vital mantener los datos del hogar actualizados. Ante cualquier duda, consultar al E.P.R.E.

Se ratifica el compromiso del E.P.R.E. de defender un servicio accesible y federal, protegiendo a las personas usuarias de San Juan de inequidades frente a las asimetrías geográficas.

Se recomienda a las personas usuarias extremar esfuerzos para hacer un uso eficiente de los electrodomésticos “No derrochar para ahorrar”.