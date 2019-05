Complicada situación de la madre de la nena violada por su padrastro: Fiscalía pidió imputarla como partícipe necesaria

Esta mañana, Claudia Salica, titular de la Fiscalía Correccional N°5, solicitó el cambio de calificación de la madre de la nena abusada por su padrastro, pareja a quien ella no denunció sino que lo hicieron las docentes de su escuela al advertir el avanzado embarazo de la pequeña.

La situación de la madre de la nena que fue violada y embarazada por su padrastro (a quien se le practicó un aborto no punible, está cada vez más complicada. Cuando estaba a un paso de que el juez considerara su excarcelación, la Fiscalía pidió al magistrado considerar la imputación de un delito de mayor gravedad y ahora su libertad está en juego, con la posibilidad de permanecer tras las rejas.

Luego de ser indagada, el juez Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción, resolvió imputarla de manera provisoria por el delito de "abandono de persona". Sin embargo, como adelantó sanjuan8.com, la Fiscalía elevó un pedido de imputación con un grado de participación de la mujer en los reiterados abusos que sufrió su hija por parte de su pareja y solicitó al magistrado que modifique la calificación a "partícipe necesaria en comisión por omisión en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado".





Antes del dictamen de la fiscal, la abogada defensora de la mujer, Mónica Sefair, había presentado la excarcelación, que tenía lugar hasta el momento con la imputación provisoria y se esperaba que fuese liberada de los calabozos de la Comisaría 25°, donde permanece alojada. Sin embargo, con esta nueva calificación, la implicada podría quedar detenida si el juez decidiera hacer lugar al pedido de la Fiscalía y denegar su excarcelación.





Los argumentos de la Fiscalía





Esta mañana Salica solicitó el cambio de calificación de la madre por considerarla partícipe necesaria en el abuso que cometió su pareja contra su propia hija. De ser considerada por el juez, le cabe la misma pena que el autor, en caso de ser llevada a juicio.





En el dictamen, la fiscal consideró que la mujer prestó colaboración al padrastro para que pudiera desarrollar los abusos por estos motivos: 1) omitir cuidar a su hija, pese a su carácter de progenitora y eludiendo observar la victimización de violencia física y abuso sexual a la que era sometida habitualmente por el implicado; 2) cuando tomó conocimiento de los hechos no evitó que continuaran pasando; 3) no auxilió a sus hijas, brindándoles contención; 4) no le brindó a su hija la confianza necesaria que ésta necesitaba para que le contara los episodios de los cuales era víctima; 5) avaló la violencia física que el implicado ejercía con sus hijas, en tanto que presenció, en varias oportunidades, las palizas que él les propinó.





Además, en el texto reflejó que "la madre tuvo la posibilidad de evitar lo que estaba ocurriendo pero no lo hizo, ello habida cuenta que pese a haber podido recurrir a la Justicia, a los docentes, comisaría o a profesionales idóneos para que escucharan y revisaran a sus hijas cuando conoció de los abusos y advirtió el embarazo (una de las tantas consecuencias de éste), eligió no hacerlo".