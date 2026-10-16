Cómo avanza la investigación del joven apuñalado y asesinado en Jáchal

“El hecho es de público conocimiento y es un delito grave, con resultado de muerte. Eso es lo que está acreditado. Las circunstancias del caso, no”, expresó el magistrado, dejando en claro que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía quedan numerosos interrogantes por resolver.

Castro explicó que actualmente se trabaja de manera coordinada con los asesores oficiales de menores y el Ministerio Público Fiscal para interiorizarse sobre los pormenores del hecho. En ese sentido informó que aguardaban el legajo sumarial elaborado por la Comisaría de Villa Mercedes, dependencia policial que llevó adelante las primeras actuaciones bajo las directivas correspondientes.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la posible intervención de un menor de 17 años en el episodio que terminó con la vida de Germán. Según indicó, existen primeras manifestaciones que apuntan hacia esa posibilidad, pero remarcó que todavía no puede confirmar judicialmente esa hipótesis debido a que no cuenta con la totalidad de las actuaciones.

Por otra parte, el juez explicó que la eventual participación de una persona menor de edad implica la aplicación de procedimientos específicos contemplados en el Régimen Penal Juvenil. En estos casos, existen garantías y disposiciones legales que deben respetarse durante todo el proceso judicial.

En ese marco, indicó que pueden disponerse medidas de protección y seguridad destinadas a preservar la integridad del menor y, al mismo tiempo, evitar posibles interferencias en la investigación, especialmente durante las primeras etapas, cuando se busca reunir la mayor cantidad de elementos probatorios.