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Cómo avanza la investigación del joven apuñalado y asesinado en Jáchal

El juez Domingo Daniel Castro habló sobre la muerte de Germán Galleguillo y reveló cómo avanza la investigación judicial.

El juez de Primera Instancia, Domingo Daniel Castro, brindó detalles sobre la investigación por la muerte de Germán Galleguillo, el joven de 24 años y padre de dos hijos que perdió la vida tras recibir una puñalada. El magistrado confirmó que se investiga la posible participación de un menor de edad. Mientras tanto, se reúnen testimonios, imágenes de cámaras y otros elementos para esclarecer lo ocurrido.

La muerte de Germán Galleguillo sigue generando una fuerte conmoción en Jáchal. El joven de apenas 24 años, padre de dos hijos, perdió la vida tras recibir una puñalada, en un hecho que golpeó duramente a la comunidad y dejó a una familia atravesada por el dolor. Mientras sus seres queridos intentan encontrar respuestas ante una pérdida irreparable, la Justicia avanza con las primeras medidas para determinar qué ocurrió y quién fue el responsable.

En este contexto, el juez de Primera Instancia, Domingo Daniel Castro, brindó declaraciones sobre el estado de la causa y confirmó que una de las hipótesis que se investigan apunta a la posible participación de un menor de edad. Sin embargo, fue cauteloso al referirse a las circunstancias del episodio y aclaró que todavía no dispone de todos los elementos necesarios para establecer cómo se desencadenó el ataque.

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“El hecho es de público conocimiento y es un delito grave, con resultado de muerte. Eso es lo que está acreditado. Las circunstancias del caso, no”, expresó el magistrado, dejando en claro que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía quedan numerosos interrogantes por resolver.

Castro explicó que actualmente se trabaja de manera coordinada con los asesores oficiales de menores y el Ministerio Público Fiscal para interiorizarse sobre los pormenores del hecho. En ese sentido informó que aguardaban el legajo sumarial elaborado por la Comisaría de Villa Mercedes, dependencia policial que llevó adelante las primeras actuaciones bajo las directivas correspondientes.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la posible intervención de un menor de 17 años en el episodio que terminó con la vida de Germán. Según indicó, existen primeras manifestaciones que apuntan hacia esa posibilidad, pero remarcó que todavía no puede confirmar judicialmente esa hipótesis debido a que no cuenta con la totalidad de las actuaciones.

Por otra parte, el juez explicó que la eventual participación de una persona menor de edad implica la aplicación de procedimientos específicos contemplados en el Régimen Penal Juvenil. En estos casos, existen garantías y disposiciones legales que deben respetarse durante todo el proceso judicial.

En ese marco, indicó que pueden disponerse medidas de protección y seguridad destinadas a preservar la integridad del menor y, al mismo tiempo, evitar posibles interferencias en la investigación, especialmente durante las primeras etapas, cuando se busca reunir la mayor cantidad de elementos probatorios.

FUENTE: Actualidad Jachallera

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