Atropelló y mató a un trabajador en la vía pública, fue condenado pero en libertad

El hecho ocurrió alrededor de las 21.15 del 27 de junio de 2026, sobre calle Belgrano, entre Bosque y Velázquez. Funes Cerda y otro operario realizaban tareas de mantenimiento en un poste eléctrico y habían detenido un camión hidrogrúa perteneciente a una empresa tercerizada de Naturgy.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, el vehículo de trabajo estaba detenido sobre la calzada y se habían colocado conos para advertir sobre las tareas. Funes Cerda se encontraba junto al lateral izquierdo del camión cuando fue embestido por un Volkswagen Gacel GS azul conducido por Arce, que circulaba de sur a norte.

De acuerdo con la acusación, el conductor intentó pasar junto a la hidrogrúa utilizando parte de la banquina y de la calzada, pero terminó atropellando al trabajador desde atrás. Por la violencia del impacto, la víctima cayó sobre el capó del automóvil y luego fue despedida hacia la banquina, a unos 30 metros del punto de choque. Murió en el lugar.

Uno de los aspectos centrales de la investigación fueron las irregularidades atribuidas a Arce. Durante una rueda de prensa posterior a la audiencia, el fiscal Grassi señaló que el conductor no tenía licencia, carecía de seguro y de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). También indicó que el automóvil presentaba deficiencias mecánicas, particularmente en el sistema de frenos.

La Fiscalía sostuvo que la maniobra realizada por Arce y las condiciones en las que circulaba permitieron establecer su responsabilidad en el desenlace fatal. En el expediente también se incorporó una inspección ocular realizada al día siguiente del siniestro, con registros de la ubicación de los vehículos, la posición de la víctima y la señalización del sector.

En la reconstrucción del hecho se consignó que había conos colocados para advertir sobre la presencia del camión y los trabajadores. El fiscal también hizo referencia a las luces y balizas del vehículo de trabajo, en un contexto de escasa iluminación.

El acuerdo de juicio abreviado fijó dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor. La modalidad condicional significa que Arce no irá a prisión por esta condena mientras cumpla las reglas de conducta y las condiciones que establezca la resolución judicial.

El acuerdo contempló, además, reglas de conducta durante dos años. La condena cierra el proceso penal mediante esta modalidad, sin que se haya realizado un juicio oral con producción de prueba ante un tribunal.

La muerte de Funes Cerda ocurrió mientras cumplía tareas de mantenimiento de la infraestructura eléctrica. La resolución judicial estableció la responsabilidad penal del conductor por el siniestro y le impuso, además de la pena condicional, cinco años sin poder conducir vehículos con motor.