Alumnos de Caucete, entre los 5 mejores del país en informática y robótica

“Estos resultados muestran cómo nuestros estudiantes pueden aplicar lo que aprenden para resolver problemas, desarrollar soluciones tecnológicas y defender sus ideas frente a nuevos desafíos. La educación técnica brinda elementos para crear, experimentar y trabajar en equipo, que son capacidades importantes para continuar los estudios e incorporarse luego al mundo laboral”, expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Un videojuego educativo y accesible

En la categoría Programación, el equipo Furydevelopers, integrado por Gonzalo Arena y Juan Pablo Lo Mónaco, obtuvo el cuarto puesto nacional con un videojuego diseñado para estudiantes del segundo ciclo del nivel Primario.

La propuesta invita a los jugadores a recorrer un camino y superar desafíos hasta alcanzar un objetivo. El desarrollo incorpora un modo de alto contraste para facilitar el uso por parte de personas daltónicas y cuenta con más de 3.000 líneas de código de programación. El proyecto combina diseño de una experiencia de juego y criterios de accesibilidad.

Un robot que guía a los turistas

En Robótica, el equipo Tecnobots, integrado por Lourdes Pastén, Yazmín Becerra y Roberto Ignacio Balmaceda, alcanzó el quinto puesto.

Su proyecto consiste en un robot con forma de dinosaurio que guía a los visitantes por distintas estaciones de puntos turísticos de la provincia. El dispositivo brinda información, identifica idiomas para interactuar con los turistas y se complementa con una página web.

Además, incorpora funciones vinculadas con la seguridad y la accesibilidad: monitorea la temperatura ambiente y, si supera determinados valores, ofrece recomendaciones; también detecta movimientos sísmicos, detiene el recorrido e invita a evacuar hacia una zona segura. Según las necesidades de los visitantes, puede ajustar el volumen, apagar luces, reducir la velocidad de desplazamiento o aumentar el tamaño de las letras en su pantalla. Al finalizar el recorrido, invita a participar de la Fiesta Nacional del Sol.

La OFIRCA es organizada por la Facultad de Tecnología Informática y el Centro de Altos Estudios e Investigación (CAETI) de la UAI, junto con la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP) y la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA). La competencia promueve el pensamiento computacional, la programación, la robótica y la resolución de problemas mediante desafíos individuales y colaborativos.