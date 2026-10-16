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Vicuña sumó una nueva flota de equipos para sus trabajos tempranos

Comenzó el traslado de los primeros camiones Komatsu de gran porte hacia el campamento. La flota total incluirá 36 unidades de gran capacidad y se completará en abril de 2027

El proyecto minero Vicuña comenzó el traslado de los primeros camiones mineros de gran porte hacia su campamento para encarar la fase de trabajos tempranos. Se trata de las primeras unidades Komatsu HD1500, vehículos que cuentan con una capacidad de carga aproximada de 142 toneladas por viaje y que forman parte del nuevo equipamiento que se integrará de forma progresiva.

Una vez que arriban al sitio, los equipos pasan por etapas de izaje, ensamble y pruebas de rendimiento mecánico antes de quedar operativos. En total, la flota estará compuesta por 36 unidades principales, entre las que se destacan 12 camiones Komatsu HD1500, excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, topadoras, motoniveladoras y compactadores, cuyas entregas se extenderán hasta abril de 2027.

La llegada de este equipamiento permitirá incrementar la capacidad operativa en tareas de movimiento masivo de material, destape minero inicial, preparación de superficies y la construcción y mantenimiento de caminos y plataformas dentro del yacimiento sanjuanino.

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