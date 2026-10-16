El proyecto minero Vicuña comenzó el traslado de los primeros camiones mineros de gran porte hacia su campamento para encarar la fase de trabajos tempranos. Se trata de las primeras unidades Komatsu HD1500, vehículos que cuentan con una capacidad de carga aproximada de 142 toneladas por viaje y que forman parte del nuevo equipamiento que se integrará de forma progresiva.
Vicuña sumó una nueva flota de equipos para sus trabajos tempranos
Comenzó el traslado de los primeros camiones Komatsu de gran porte hacia el campamento. La flota total incluirá 36 unidades de gran capacidad y se completará en abril de 2027