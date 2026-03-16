Comenzó el juicio por el crimen ocurrido en un complejo de fútbol

Durante la primera jornada se realizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio y declararon los primeros testigos vinculados a las tareas iniciales de investigación.

Los cargos contra los acusados

Castro enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito que contempla una pena de entre 10 y 25 años de prisión. En tanto, Gómez está imputado por encubrimiento agravado, figura penal que prevé una condena de hasta cuatro años.

Durante el debate se intentará establecer quién efectuó el disparo que provocó la muerte de Andreoni y si Gómez tuvo participación directa en el ataque o solo intervino después del hecho. La querella sostiene que las pruebas reunidas durante la investigación apuntan a la participación directa de ambos imputados.

Según explicó el abogado Idemi, los testimonios indican que Castro habría sido quien efectuó los disparos, mientras que Gómez habría tenido un rol clave al entregarle el arma en el momento del ataque.

Por ese motivo, la querella sostiene una postura distinta a la del Ministerio Público Fiscal respecto del grado de participación de Gómez. Mientras la fiscalía lo considera encubridor, la familia de la víctima entiende que habría actuado como partícipe necesario.

En ese marco, los abogados querellantes solicitaron una pena de 15 años de prisión para ambos acusados.

Los primeros testimonios

Durante la primera audiencia declararon tres efectivos policiales vinculados a las primeras actuaciones en la escena del hecho. Los testimonios estuvieron relacionados con las tareas realizadas por personal policial, de Criminalística y de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales al momento de intervenir tras el ataque.

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De acuerdo con lo expuesto en el debate, los investigadores determinaron que luego del disparo los dos acusados escaparon del lugar a bordo de una motocicleta de color rojo.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio ocurrió el 15 de marzo del año pasado, cerca de las 20, en el complejo de canchas Coralí, ubicado sobre calle Conscripto Argentino, en la localidad de Marquesado.

El conflicto se habría originado tras un partido de un campeonato amateur entre los equipos Los Amigos y Diablos de Morón. Luego del encuentro, mientras varios jugadores se encontraban en el sector del buffet, comenzaron discusiones y provocaciones que derivaron en una pelea generalizada. En medio de la gresca, Castro habría efectuado un disparo que impactó en Andreoni, quien intentaba separar el enfrentamiento.

La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Marcial Quiroga, donde permaneció internada durante casi dos semanas hasta que finalmente falleció como consecuencia de la herida.

El juicio continuará en los próximos días con la declaración de testigos presenciales, entre ellos jugadores y personas que se encontraban en el complejo deportivo al momento del ataque.