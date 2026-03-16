Comenzó el juicio por el crimen ocurrido en un complejo de fútbol
Este lunes inició el juicio por el homicidio de Diego Andreoni, el hombre baleado durante una pelea en un complejo de fútbol. Dos acusados enfrentan cargos y la querella pidió 15 años de prisión.
Este lunes comenzó el juicio oral por el homicidio de Diego Andreoni, el hombre de 30 años que fue baleado durante una pelea en un complejo de canchas de fútbol y que falleció días después tras permanecer internado en grave estado.
En el banquillo de los acusados se encuentran Julio Castro, señalado como el autor del disparo, y Franco Gómez, acusado de haber colaborado en su fuga y de encubrirlo tras el hecho. El debate judicial busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno en el episodio ocurrido el 15 de marzo del año pasado.
El proceso se desarrolla ante un tribunal integrado por los jueces Guillermo Adárvez, Javier Figuerola y Mabel Moya. En representación del Ministerio Público Fiscal participa el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, mientras que la querella está a cargo de los abogados Agustín Idemi y Federico González.
Durante la primera jornada se realizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio y declararon los primeros testigos vinculados a las tareas iniciales de investigación.
Los cargos contra los acusados
Castro enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito que contempla una pena de entre 10 y 25 años de prisión. En tanto, Gómez está imputado por encubrimiento agravado, figura penal que prevé una condena de hasta cuatro años.
Durante el debate se intentará establecer quién efectuó el disparo que provocó la muerte de Andreoni y si Gómez tuvo participación directa en el ataque o solo intervino después del hecho. La querella sostiene que las pruebas reunidas durante la investigación apuntan a la participación directa de ambos imputados.
Según explicó el abogado Idemi, los testimonios indican que Castro habría sido quien efectuó los disparos, mientras que Gómez habría tenido un rol clave al entregarle el arma en el momento del ataque.
Por ese motivo, la querella sostiene una postura distinta a la del Ministerio Público Fiscal respecto del grado de participación de Gómez. Mientras la fiscalía lo considera encubridor, la familia de la víctima entiende que habría actuado como partícipe necesario.
En ese marco, los abogados querellantes solicitaron una pena de 15 años de prisión para ambos acusados.
Los primeros testimonios
Durante la primera audiencia declararon tres efectivos policiales vinculados a las primeras actuaciones en la escena del hecho. Los testimonios estuvieron relacionados con las tareas realizadas por personal policial, de Criminalística y de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales al momento de intervenir tras el ataque.
De acuerdo con lo expuesto en el debate, los investigadores determinaron que luego del disparo los dos acusados escaparon del lugar a bordo de una motocicleta de color rojo.
Cómo ocurrió el hecho
El episodio ocurrió el 15 de marzo del año pasado, cerca de las 20, en el complejo de canchas Coralí, ubicado sobre calle Conscripto Argentino, en la localidad de Marquesado.
El conflicto se habría originado tras un partido de un campeonato amateur entre los equipos Los Amigos y Diablos de Morón. Luego del encuentro, mientras varios jugadores se encontraban en el sector del buffet, comenzaron discusiones y provocaciones que derivaron en una pelea generalizada. En medio de la gresca, Castro habría efectuado un disparo que impactó en Andreoni, quien intentaba separar el enfrentamiento.
La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Marcial Quiroga, donde permaneció internada durante casi dos semanas hasta que finalmente falleció como consecuencia de la herida.
El juicio continuará en los próximos días con la declaración de testigos presenciales, entre ellos jugadores y personas que se encontraban en el complejo deportivo al momento del ataque.