Intentó robar un auto estacionado, fue descubierto por un vecino y terminó detenido

Sin embargo, la fuga duró apenas unos metros, ya que fue interceptado y aprehendido por los motoristas que participaban del operativo.

Minutos más tarde se presentó el propietario del Peugeot 504, quien aseguró no conocer al detenido y confirmó que no había autorizado a nadie a utilizar el rodado.

El sospechoso fue identificado como Castro, de 30 años, quien quedó vinculado a una causa por "Hurto calificado en grado de tentativa".

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, se activó el procedimiento especial correspondiente y el acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.