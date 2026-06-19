Un hombre de 30 años fue detenido este miércoles luego de ser sorprendido dentro de un automóvil intentando ponerlo en marcha en una zona de Capital. El hecho ocurrió sobre calle Estados Unidos, entre General Acha y Estados Unidos, y derivó en una causa por "Hurto calificado en grado de tentativa".
Intentó robar un auto estacionado, fue descubierto por un vecino y terminó detenido
El hecho ocurrió sobre calle Estados Unidos, entre General Acha y Estados Unidos, y derivó en una causa por "Hurto calificado en grado de tentativa".