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Intentó robar un auto estacionado, fue descubierto por un vecino y terminó detenido

El hecho ocurrió sobre calle Estados Unidos, entre General Acha y Estados Unidos, y derivó en una causa por "Hurto calificado en grado de tentativa".

Un hombre de 30 años fue detenido este miércoles luego de ser sorprendido dentro de un automóvil intentando ponerlo en marcha en una zona de Capital. El hecho ocurrió sobre calle Estados Unidos, entre General Acha y Estados Unidos, y derivó en una causa por "Hurto calificado en grado de tentativa".

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad Operativa B Balcarce realizaban recorridas preventivas cuando fueron alertados por un vecino sobre la presencia de una persona desconocida manipulando un Peugeot 504 blanco estacionado en el lugar.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron la situación y observaron al sospechoso en el interior del vehículo. Al advertir la presencia policial, el hombre descendió rápidamente del automóvil e intentó escapar a pie.

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Sin embargo, la fuga duró apenas unos metros, ya que fue interceptado y aprehendido por los motoristas que participaban del operativo.

Minutos más tarde se presentó el propietario del Peugeot 504, quien aseguró no conocer al detenido y confirmó que no había autorizado a nadie a utilizar el rodado.

El sospechoso fue identificado como Castro, de 30 años, quien quedó vinculado a una causa por "Hurto calificado en grado de tentativa".

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, se activó el procedimiento especial correspondiente y el acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del caso.

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