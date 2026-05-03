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Pernía y Bodrato Mionetto lograron la pole: hoy, la gran final del TN

El sábado dejó definidas las grillas para el Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan. Leonel Pernía largará primero en Clase 3 y Franco Bodrato Mionetto en Clase 2. Este domingo van las finales desde las 12:45.

El Autódromo de Villicum vivió ayer una jornada de clasificación intensa, con cielo soleado y temperatura fresca como marco, para la cuarta fecha del Turismo Nacional. Es la sexta vez que el TN visita el circuito albardonero y la pista volvió a responder con duelos milimétricos y tiempos muy ajustados entre los mejores pilotos del campeonato.

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En la Clase 3, el protagonista indiscutido del día fue Leonel Pernía (Honda Civic). El tandilense mostró desde los entrenamientos matutinos que el circuito sanjuanino le sienta bien: marcó el mejor tiempo en las prácticas con 1m48s555, superando por apenas 58 milésimas al cordobés Facundo Chapur (Honda Civic). En la clasificación el duelo se repitió, esta vez con Mauricio Lambiris y Agustín Canapino sumándose a la pelea: Pernía se quedó con la pole con 1m48s688, seguido por Lambiris a 543 milésimas, Chapur a 579 y Canapino a apenas 580.

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"Ha sido difícil; me encontré con un auto muy equilibrado que me permitió apretar en todos los sectores y eso se terminó notando", destacó Pernía tras asegurar el primer lugar. "Voy con mucha fe para mañana; obviamente que no es fácil ganar pero tengo un auto y un equipo que me permiten intentarlo", agregó el experimentado piloto.

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En la Clase 2, la primera tanda de clasificación ya anticipó lo que vendría: Franco Bodrato Mionetto (Peugeot 208) marcó el ritmo desde temprano. En la segunda tanda, la definitiva, ratificó su andar y se quedó con la pole position con 1m52s663, superando a Exequiel Bastidas por 166 milésimas y a Francisco Coltrinari por 197.

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"Me pone muy contento esta pole porque me costó mucho llegar hasta acá. Desde el karting hasta la primera victoria en la Abarth, nada ha sido fácil", confesó un emocionado Bodrato Mionetto tras conocer el resultado.

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Este domingo van las finales

La jornada dominical arranca temprano en Villicum. Las series de Clase 2 comienzan a las 9 horas, con la final prevista para las 12:45. La Clase 3 tendrá sus series desde las 11 horas y la carrera final a las 13:50, en lo que será el plato fuerte del Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan.

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