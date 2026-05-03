El Autódromo de Villicum vivió ayer una jornada de clasificación intensa, con cielo soleado y temperatura fresca como marco, para la cuarta fecha del Turismo Nacional. Es la sexta vez que el TN visita el circuito albardonero y la pista volvió a responder con duelos milimétricos y tiempos muy ajustados entre los mejores pilotos del campeonato.
Pernía y Bodrato Mionetto lograron la pole: hoy, la gran final del TN
El sábado dejó definidas las grillas para el Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan. Leonel Pernía largará primero en Clase 3 y Franco Bodrato Mionetto en Clase 2. Este domingo van las finales desde las 12:45.