Un operativo de rutina en Rivadavia terminó con la detención de un prófugo de la Justicia bonaerense que era buscado desde 2022. El procedimiento se realizó en la intersección de Rastreador Calívar y avenida Ignacio de la Roza, donde efectivos de la Comisaría 13ª aprehendieron a un hombre de apellido Cruz, oriundo de Buenos Aires.
Detuvieron en Rivadavia a un prófugo bonaerense con captura vigente
Un hombre de apellido Cruz, con pedido de captura desde 2022 fue detenido durante un control policial. Era buscado por hurto agravado y fue trasladado a Buenos Aires.