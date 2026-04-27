Detuvieron en Rivadavia a un prófugo bonaerense con captura vigente

El arresto se concretó durante tareas de prevención, cuando los uniformados identificaron al sospechoso y verificaron sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Allí confirmaron que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente desde el 22 de julio de 2022, emitido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Lomas de Zamora.

La orden judicial está vinculada a una causa por hurto agravado por escalamiento. Además, según indicaron fuentes policiales, el detenido también figuraba en otras investigaciones en curso, lo que lo convertía en un sujeto intensamente buscado por las autoridades.