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Detuvieron en Rivadavia a un prófugo bonaerense con captura vigente

Un hombre de apellido Cruz, con pedido de captura desde 2022 fue detenido durante un control policial. Era buscado por hurto agravado y fue trasladado a Buenos Aires.

Un operativo de rutina en Rivadavia terminó con la detención de un prófugo de la Justicia bonaerense que era buscado desde 2022. El procedimiento se realizó en la intersección de Rastreador Calívar y avenida Ignacio de la Roza, donde efectivos de la Comisaría 13ª aprehendieron a un hombre de apellido Cruz, oriundo de Buenos Aires.

El arresto se concretó durante tareas de prevención, cuando los uniformados identificaron al sospechoso y verificaron sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Allí confirmaron que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente desde el 22 de julio de 2022, emitido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Lomas de Zamora.

La orden judicial está vinculada a una causa por hurto agravado por escalamiento. Además, según indicaron fuentes policiales, el detenido también figuraba en otras investigaciones en curso, lo que lo convertía en un sujeto intensamente buscado por las autoridades.

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Tras la detención, se activaron los protocolos judiciales correspondientes y se coordinó su traslado. Este domingo, una comisión de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de Buenos Aires, a través del área de custodia de detenidos interprovinciales, arribó a la provincia para concretar el operativo.

El hombre fue trasladado bajo custodia hacia Buenos Aires, donde deberá comparecer ante el magistrado interviniente en la causa que motivó su captura.

Desde la fuerza destacaron el rol del SIFCOP en este tipo de procedimientos. Se trata de una herramienta digital del Ministerio de Seguridad que permite consultar en tiempo real medidas judiciales vigentes, como pedidos de captura o paraderos, y facilita la articulación entre fuerzas provinciales y federales.

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