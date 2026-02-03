Causa Cuadernos, la defensa de CFK pidió nulidad del juicio y denunció aprietes
En la reanudación del debate oral, el abogado Carlos Beraldi planteó que el expediente se originó con maniobras irregulares, cuestionó la validez de los testimonios claves y reclamó que se invalide todo lo actuado.
La defensa de Cristina Kirchner pidió este martes la nulidad del juiciopor la causa Cuadernos, al denunciar irregularidades en el origen del expediente, "aprietes" sobre los imputados arrepentidos y la violación de la garantía del juez natural, durante la reanudación del debate ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7).
En el inicio de la etapa de cuestiones preliminares, el abogado Carlos Beraldi sostuvo que el proceso "surgió de un engaño" y afirmó que el juez y el fiscal intervinientes "fueron elegidos a dedo", en alusión a un presunto caso que vicia de nulidad toda la investigación. Además, señaló la existencia de "maniobras extorsivas" y "presiones políticas".
Ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el letrado dispuso de un tiempo extraordinario para exponer sus argumentos y remarcó que la causa se inició sin sorteo para direccionar el expediente hacia el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
"No significa impunidad para nadie", aseguró Beraldi al reclamar la "nulidad" del juicio de la causa Cuadernos tras un "inicio fraguado".
En paralelo, Beraldi cuestionó la aplicación "delictiva de la Ley del Arrepentido", como un mecanismo de presión ilegítima. "Este proceso se sostiene sobre un artificio: se los quebró a través de la detención preventiva", afirmó, al objetar la validez de los testimonios que sustentan la acusación.
Para respaldar su planteo, la defensa reprodujo un fragmento de una entrevista al periodista Diego Cabot, quien aportó los cuadernos que dieron origen a la investigación. Allí, relató que el material fue entregado directamente al fiscal, sin pasar por los canales formales de la Cámara Federal.
En la misma audiencia, Maximiliano Rusconi, el abogado del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, también solicitó la nulidad del proceso. Argumentó que el juicio no debió iniciarse sin completar la instrucción suplementaria y cuestionó la falta de precisión en la imputación contra su defendido.
Tras la feria judicial, el TOF 7 retomó así un debate central del expediente, que continuará con el tratamiento de los planteos preliminares antes de avanzar hacia la etapa probatoria del juicio por presuntos sobornos en la obra pública.