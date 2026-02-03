Causa Cuadernos, la defensa de CFK pidió nulidad del juicio y denunció aprietes

"No significa impunidad para nadie", aseguró Beraldi al reclamar la "nulidad" del juicio de la causa Cuadernos tras un "inicio fraguado".

En paralelo, Beraldi cuestionó la aplicación "delictiva de la Ley del Arrepentido", como un mecanismo de presión ilegítima. "Este proceso se sostiene sobre un artificio: se los quebró a través de la detención preventiva", afirmó, al objetar la validez de los testimonios que sustentan la acusación.

Para respaldar su planteo, la defensa reprodujo un fragmento de una entrevista al periodista Diego Cabot, quien aportó los cuadernos que dieron origen a la investigación. Allí, relató que el material fue entregado directamente al fiscal, sin pasar por los canales formales de la Cámara Federal.

image

En la misma audiencia, Maximiliano Rusconi, el abogado del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, también solicitó la nulidad del proceso. Argumentó que el juicio no debió iniciarse sin completar la instrucción suplementaria y cuestionó la falta de precisión en la imputación contra su defendido.

Tras la feria judicial, el TOF 7 retomó así un debate central del expediente, que continuará con el tratamiento de los planteos preliminares antes de avanzar hacia la etapa probatoria del juicio por presuntos sobornos en la obra pública.