Audio de las alumnas que denunciaron al fotógrafo por exhibicionismo: "Pasó por todo el pasillo con el pene afuera"

Algunas de las estudiantes del colegio El Tránsito pudieron verbalizar una situación que llevó a suspender el viaje y que terminó con el acusado tras las rejas. Entre llanto y un claro miedo por las amenazas que habrían recibido por parte de un grupo de docentes y monjas, algunas de las chicas pudieron hablar con sus padres y relatar lo que vivieron durante una madrugada.





Audio 1:

"La cosa fue así. A las 4 o 5 de la mañana el fotógrafo pasó, fue al baño, mió (sic) con la puerta abierta, después salió, pasó por toooodo el pasillo con el pene afuera y a la entrada algunas chicas, estaba haciendo que algunas chicas se saque una foto de atrás, de la cintura. Hoy una que había dicho a los padres que se saque una foto desnuda, pero no fue así, total mentira.





Ya todos se enteraron...y lo estoy contando así, relajada porque ya medio mundo lo ha dicho... y eso fue...pero ustedes no hagan la denuncia nada, la seño lo está solucionando, ya la seño me ha retado...pero bueno. No se los podía mentir a ustedes porque es algo de verdad. Yo lo he visto.

Embed





Audio 2:

"Encima el fotógrafo tenía un hijo y lo llevaba en el colectivo, no sé cómo pasó ...bueno les corto porque está la hermana y me va a hacer cagar si se entera que les estoy diciendo...chau".

Embed





Audio 3:

(Llanto) "Papá yo no puedo hacer eso me van a pegar! Están locas ustedes!, me van a matar a mi!...me han dicho que no digamos nada... (llanto). Ustedes quédense tranquilas, yo siempre estoy al lado de la seño María de los Ángeles y me ha retado por haberles dicho a ustedes.

Embed





Pablo Golpe complicó su situación procesal cuando otra joven de 17 años también lo denunció por exhibicionismo años atrás. La chica reconoció su rostro cuando se difundió la noticia de las alumnas y realizó la denuncia en la Fiscalía Penal de turno.