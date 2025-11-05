Un hecho de crueldad animal conmocionó este miércoles a los vecinos de Dos Acequias, en el departamento de San Martín. Un perro de color marrón fue encontrado atado dentro de un canal de riego, en calle Florida, pero gracias a un aviso anónimo y al rápido accionar policial, logró ser rescatado con vida.
Atado en un canal: rescataron con vida a un perro en San Martín
