Atado en un canal: rescataron con vida a un perro en San Martín

Un perro fue hallado atado dentro de un canal en Dos Acequias, San Martín. La rápida intervención policial evitó una tragedia y logró rescatarlo con vida.

Un hecho de crueldad animal conmocionó este miércoles a los vecinos de Dos Acequias, en el departamento de San Martín. Un perro de color marrón fue encontrado atado dentro de un canal de riego, en calle Florida, pero gracias a un aviso anónimo y al rápido accionar policial, logró ser rescatado con vida.

El llamado de un vecino alertó a la Unidad Operativa Dos Acequias, que envió un móvil al lugar. Al llegar, los efectivos encontraron al animal amarrado con una línga y una soga, sin posibilidad de escapar del cauce.

El cabo primero Darío Quiroga y el agente Jorge Luis Guevara fueron quienes descendieron al canal y lograron liberar al perro, evitando un desenlace fatal.

Por el momento, se desconoce la identidad del dueño o responsable del hecho. La Policía inició una investigación para determinar las circunstancias y establecer si se trató de un caso de maltrato animal intencional.

El hecho generó fuerte indignación entre los vecinos, que celebraron el rescate y pidieron que se avance con sanciones ejemplares ante este tipo de conductas.

