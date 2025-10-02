"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > estafas

Estafas millonarias: agente penitenciario seguirá en el penal pero detenido

Alejandro “Tati” Jofré, acusado de engañar a al menos 25 compañeros y recaudar más de $158 millones, continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. La Justicia confirmó su prisión preventiva.

El escándalo dentro del Servicio Penitenciario Provincial sigue sumando capítulos. Alejandro “Tati” Jofré, de 30 años, acusado de haber estafado a más de una veintena de sus propios compañeros de trabajo por un monto que supera los $158 millones, continuará detenido en el penal de Chimbas.

El juez de impugnación Daniel Guillén rechazó el recurso de la defensa y confirmó la prisión preventiva dictada el pasado 8 de septiembre por el juez de garantías Matías Parrón. De esta manera, el guardiacárcel deberá seguir privado de su libertad mientras se profundiza la investigación.

La defensa, integrada por los abogados Fabiana Salinas y Néstor Oliveras, había solicitado que se morigeraran las medidas de coerción y que Jofré recuperara la libertad. Sin embargo, el planteo no prosperó. La fiscal de impugnación Marcela Torres sostuvo que existían motivos de peso para mantener la prisión preventiva, entre ellos la magnitud del fraude, el riesgo procesal y la necesidad de completar pericias y declaraciones pendientes.

Te puede interesar...

El esquema de las presuntas estafas

De acuerdo a la investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanca, Jofré ideó un mecanismo basado en la confianza que le tenían sus colegas. Se presentaba como intermediario en supuestos negocios altamente rentables: compra y venta de harina, aceites, materiales de construcción e incluso préstamos informales.

A las víctimas les ofrecía invertir dinero bajo la promesa de rápidas devoluciones con intereses elevados. Para reforzar la credibilidad, en algunos casos devolvía montos pequeños como si fueran “ganancias”. Pero, una vez que lograba captar sumas mayores, dejaba de responder o aplazaba la devolución.

Perjuicio millonario y víctimas afectadas

La fiscalía sostiene que al menos 25 agentes penitenciarios fueron damnificados. El perjuicio económico global asciende a $158.410.600. Entre los casos más significativos figuran:

  • Un penitenciario que entregó $43 millones tras vender su camioneta.

  • Otro que perdió $6 millones.

  • Víctimas que denunciaron montos de $6.200.000, $2.288.000 y $1.600.000, además de sumas menores que igualmente afectaron de manera grave la economía familiar.

El primer denunciante se presentó el 4 de febrero de 2025. A partir de allí, las acusaciones se multiplicaron y el 5 de septiembre Jofré fue detenido. Tres días más tarde, el juez Parrón dictó la prisión preventiva por dos meses, medida que ahora quedó firme tras la decisión de segunda instancia.

Una causa que recién comienza

Aunque la defensa buscó revertir la situación, la Justicia entendió que la gravedad del caso y el volumen de pruebas pendientes ameritan que Jofré siga tras las rejas. Las pericias financieras y los testimonios de las víctimas aún en curso serán clave para definir la imputación final.

Con esta resolución, el penitenciario continuará alojado en el mismo lugar donde trabajaba, pero esta vez como interno. La causa se perfila como uno de los fraudes más resonantes dentro del ámbito penitenciario en San Juan.

Temas

Te puede interesar