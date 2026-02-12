Allanaron por drogas, hallaron motos y armas: probation para una mujer

Con el avance de la investigación, se estableció que varios de esos objetos coincidían con bienes denunciados en distintas causas por robos y hurtos. A partir de esa información, tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

image

La causa fue encuadrada como encubrimiento por receptación de efectos de dudosa procedencia y quedó bajo investigación judicial. Finalmente, en una audiencia realizada el 11 de febrero de 2026, el juez de Garantías Matías Parrón homologó un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba para la imputada, Mónica Beatriz Páez, por el plazo de dos años.

Como parte de las condiciones impuestas, la mujer deberá abonar una suma de $120.000 a través de la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial, realizar tareas comunitarias y cumplir una serie de reglas de conducta establecidas por la Justicia.

De esta manera, la causa quedó suspendida, aunque sujeta al cumplimiento estricto de las pautas fijadas durante el período de prueba.