Allanaron por drogas, hallaron motos y armas: probation para una mujer
Un allanamiento por drogas en Rawson derivó en el hallazgo de motos, armas y otros bienes robados. La Justicia otorgó una probation a una mujer acusada de encubrimiento.
Un allanamiento realizado en Rawson en el marco de una investigación por narcotráfico terminó derivando en una causa por encubrimiento, luego de que la Policía encontrara una importante cantidad de objetos de dudosa procedencia en una vivienda.
El procedimiento se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2025 en un domicilio del Lote Hogar 32, por orden de la Justicia Federal de San Juan. La intervención estuvo a cargo del Departamento de Drogas Ilegales, que desplegó un amplio operativo en la zona.
Durante la requisa, los efectivos secuestraron motocicletas de distintas cilindradas, televisores, computadoras, herramientas, armas de fuego y dinero en efectivo, entre otros elementos.
Con el avance de la investigación, se estableció que varios de esos objetos coincidían con bienes denunciados en distintas causas por robos y hurtos. A partir de esa información, tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.
La causa fue encuadrada como encubrimiento por receptación de efectos de dudosa procedencia y quedó bajo investigación judicial. Finalmente, en una audiencia realizada el 11 de febrero de 2026, el juez de Garantías Matías Parrón homologó un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba para la imputada, Mónica Beatriz Páez, por el plazo de dos años.
Como parte de las condiciones impuestas, la mujer deberá abonar una suma de $120.000 a través de la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial, realizar tareas comunitarias y cumplir una serie de reglas de conducta establecidas por la Justicia.
De esta manera, la causa quedó suspendida, aunque sujeta al cumplimiento estricto de las pautas fijadas durante el período de prueba.