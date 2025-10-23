Messi anunció su renovación hasta 2028 con Inter Miami

A mediados de septiembre se conoció la noticia de que el capitán de la Selección Argentina encaminaba su renovación con el club de la MLS. Incluso, ya se especulaba con verlo jugar hasta los 40 años, dado que se indicaba que la renovación sería "por más de un año". Finalmente, será por dos, por lo que efectivamente llegará a los 40 como futbolista.

Que el anuncio además haya sido en la construcción del estadio nuevo no es un dato menor. El Freedom Park es la obra más ambiciosa del club, con capacidad para 25 mil espectadores, 234 mil metros cuadrados de desarrollo y tecnología de última generación. Además, dejará Fort Lauderdale para mudarse al corazón de Miami, a pasos del aeropuerto internacional de la ciudad.

De esta manera, la presentación del Freedom Park será en 2026 y podrá contar con Lionel Messi en el césped. Además, el jugador llegará al Mundial 2026 como futbolista de Las Garzas y continuará allí un tiempo más, a la espera de saber cómo y dónde termina su carrera.

Poco después del anuncio, quien recurrió a las redes sociales para dejarle un especial mensaje al argentino fue David Beckham, uno de los dueños del club: "Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión fue la de traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos al mejor jugador de todos los tiempos a nuestra ciudad. Hoy, me hace muy feliz que siga tan comprometido como siempre y que todavía quiera usar el color rosa de Miami y nuestro equipo. Como dueño, tener a un jugador que ama el juego tanto como él, y que ha hecho tanto por el juego en este país para inspirar a las próximas generaciones, me siento muy afortunado. Gracias, Leo".