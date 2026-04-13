El Cuerpo Especial de Vigilancia (CEV) protagonizó este lunes dos operativos en el microcentro sanjuanino que terminaron con sendas aprehensiones por tenencia de estupefacientes marihuana, con un total de 340 gramos secuestrados entre ambos casos.
340 gramos de marihuana y dos detenidos: operativos en el centro sanjuanino
El Cuerpo Especial de Vigilancia aprehendió este lunes a dos hombres con marihuana en pleno centro. Uno fue interceptado en Plaza 25 de Mayo con 260 gramos fraccionados y otro en calle Santa Fe con 80 gramos.