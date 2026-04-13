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340 gramos de marihuana y dos detenidos: operativos en el centro sanjuanino

El Cuerpo Especial de Vigilancia aprehendió este lunes a dos hombres con marihuana en pleno centro. Uno fue interceptado en Plaza 25 de Mayo con 260 gramos fraccionados y otro en calle Santa Fe con 80 gramos.

El Cuerpo Especial de Vigilancia (CEV) protagonizó este lunes dos operativos en el microcentro sanjuanino que terminaron con sendas aprehensiones por tenencia de estupefacientes marihuana, con un total de 340 gramos secuestrados entre ambos casos.

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El primero ocurrió al mediodía en Plaza 25 de Mayo, en el sector de Rivadavia y General Acha, donde efectivos que realizaban recorridas de prevención observaron a un hombre identificado como Villalba Tello generando disturbios en la vía pública.

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Al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, encontraron en su mochila una bolsa ziploc transparente con sustancia vegetal verde y otra bolsa tipo nylon con la misma sustancia fraccionada en 10 envoltorios de distintos colores. El Departamento Drogas Ilegales confirmó mediante reactivos un total de 260 gramos de marihuana.

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El segundo caso se registró en calle Santa Fe, metros antes de Jujuy, donde los mismos efectivos interceptaron a otro hombre identificado como Torres, que también generaba disturbios. Al pedirle que mostrara el contenido de su mochila, el sujeto adoptó una actitud nerviosa y hostil y se negó a cooperar.

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Ante la negativa, se realizó un palpado de urgencia que permitió constatar que llevaba un frasco de vidrio con sustancia vegetal verde, un papel de liar marca Guaraní, dos cigarrillos armados a medias y un envoltorio de plástico azul con 16 cigarrillos más, aparentemente de marihuana. El análisis del Departamento Drogas Ilegales confirmó 80 gramos de estupefaciente.

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En ambos casos, los aprehendidos quedaron vinculados al Legajo del Juzgado Federal y al Juzgado de Faltas en turno.

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