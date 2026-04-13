340 gramos de marihuana y dos detenidos: operativos en el centro sanjuanino

El segundo caso se registró en calle Santa Fe, metros antes de Jujuy, donde los mismos efectivos interceptaron a otro hombre identificado como Torres, que también generaba disturbios. Al pedirle que mostrara el contenido de su mochila, el sujeto adoptó una actitud nerviosa y hostil y se negó a cooperar.

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Ante la negativa, se realizó un palpado de urgencia que permitió constatar que llevaba un frasco de vidrio con sustancia vegetal verde, un papel de liar marca Guaraní, dos cigarrillos armados a medias y un envoltorio de plástico azul con 16 cigarrillos más, aparentemente de marihuana. El análisis del Departamento Drogas Ilegales confirmó 80 gramos de estupefaciente.

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En ambos casos, los aprehendidos quedaron vinculados al Legajo del Juzgado Federal y al Juzgado de Faltas en turno.